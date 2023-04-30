韓女陳屍飯店男友偵訊期間「態度淡定」 律師：認定涉案得在台服刑

韓籍金姓男子和李姓女友來台4天3夜旅遊，投宿高雄某商旅飯店，李女卻在25日回國前夕，在飯店昏迷不治，由於法醫驗出死者顱內出血，疑遭鈍器致死，金被列被告，法官諭令他10萬元交保，每周一到派出所報到；警方透露，金男在偵訊期間，態度淡定；律師指，金若被台灣司法認定涉案，得在台灣執行服刑才能離台。

31歲的韓籍李姓女子，和32歲的金姓男友，在韓國交往約6年，2人4月22日到台灣進行4天3夜的自由行，並趁機和在台的韓籍友人歡聚，2人投宿在高雄市前金區中華三路的飯店，2人原訂25日回國。

但2人於25日回國前夕，李卻在房內發生脫肛、昏迷，送醫宣告不治，魂斷異鄉。事發後，金在案子調查期間，以日後要帶女友骨灰回國、一人托帶過多行李為由，將女友行李箱先行寄回國給哥哥。

由於成了全案重要疑點，金男哥哥27日來台，將死者女友的行李箱也送回台；據悉，行李箱內僅放死者衣物，並無可疑物。李女的弟弟也在當天來台，參與姊姊遺體的複驗。

法醫驗出死者左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，顱內出血，疑遭鈍器或撞牆致死，有他殺之嫌，因已複驗完，死者遺體火化後，交由家屬帶回國。

金男涉重嫌被檢方列被告聲押，但法官以證據已保全，諭令他10萬元交保、限制出境8個月，且每周一需向案發地的新興警分局前金分駐所報到；警方透露，金在偵訊期間，透過韓國代表處人員翻譯，話不多但回話的態度冷靜。

曾任檢察官、律師李茂增表示，案件被害人、嫌疑人雖是韓國人，但案發地在台灣，從偵查到審判，台灣司法體系有完整管轄權；由於台灣、韓國沒有相關引渡或司法互助條例，除非在檢方調查後獲不起訴，若金男被檢方認定涉案，得在台灣執行服刑才能離開。