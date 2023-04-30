內湖槍擊11人到案 男安排槍手離境 法官諭知請回 檢方研議是否抗告
台北市內湖槍擊案，槍手犯案後搭船逃到東南亞，檢警大規搜索拘提11名涉案人。檢警調查，60歲陳姓男子涉嫌指使張姓涉案人，安排槍手搭船離境，檢察官複訊後向法院聲押禁見，稍早士林地方法院開庭後諭知陳男請回。士檢表示，檢察官會再研析是否抗告。
內湖分局、台北市刑大，在案發後密集召開專案會議，日前也前往士林地檢署與檢察官開會，逐一清查槍手犯案前後行蹤，查出槍手作案模式不單純，有多人接應，此波行動搜索拘提11人到案。
檢警調查，22歲李姓涉案人及27歲林姓涉案人，協助居住處所清理善後、67歲陳姓涉案人提供犯案前住所、21歲劉姓涉案人提供餐點物資、49歲顏姓涉案人為船主、44歲許姓涉案人接應前往澎湖、60歲陳姓涉案人指使張姓涉案人安排搭船、50歲張姓涉案人安排搭船。另，3人為證人，分別26歲林姓證人提供送物資機車、27歲施姓證人和25歲黃姓證人提供清潔善後汽車。
檢方稍早指出，內湖槍擊案拘提11人到案，陳男複訊後檢察官向法院聲押禁見，顏、許、李等3人以5萬交保，林、劉2人均1萬交保，其餘5人無保請回。士林地院稍早開羈押庭，諭知陳男請回。士林地檢署表示，檢察官會再研析是否抗告。
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