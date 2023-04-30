弘仁會「鯨魚」落網 新北警持續掃黑淨化治安

竹聯幫仁堂弘仁會「鯨魚」林京履教唆少年掃射華山幫「巨新當鋪」51槍，犯案後逃亡馬來西亞，前晚被押解回台，同案涉嫌人帳房吳榮展、弘生組組長簡維佑、中和組副組長陳建銘及成員蘇庭毅也聲押獲准，新北市警不懈怠，昨晚板橋、中和及新店等警分局執行掃黑，不讓黑幫問題繼續滋事。

據了解，鯨魚林京履落網後僅稱認識10日朝巨新當鋪開3槍的朱姓少年、20日開51槍的劉姓少年，其餘連帳房吳榮展等成員皆不認識，也皆否認有教唆犯案，一干人等已被聲押獲准，檢方審理訊問中。

而日前新北市長侯友宜強調新北不容許有黑幫問題存在，卻接連發生槍擊案，新北市警方大動作掃黑、清查當鋪，昨晚板橋、中和及新店等警分局再度出擊，擴大臨檢各轄內幫派據點威力掃蕩。

板橋警分局針對幫派組合活動處所、出入份子複雜、曾有打架滋事或出入複雜之宮廟、開發公司、汽車旅館、旅賓館、撞球場等治安顧慮場所共34處實施臨檢掃蕩。

同時配合路檢，總計此次擴大臨檢共計查獲通緝犯2人、公共危險3件3人、毒品2件2人、刑法妨害秩序1件5人、社維法（妨害風俗）1件1人；當舖業法違規2件、5項缺失，菸害防制法1件1人、噪音通報5件、無照駕駛2件。

中和警分局針對轄區可能幫派組合圍事、經營處所，如融資（含當舖放款）、娛樂（唱歌、養生會館、棋牌社等等）、開發公司、汽車旅館及旅（賓）館等同步進行臨檢，清查有無不法情事，合計臨檢處所共23處，查獲績通緝犯2件2人。