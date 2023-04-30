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獨／韓籍女友在台遇害 男友急將她行李運回國理由曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

韓國籍李姓女子與金姓男友來台自由行，投宿高雄某商旅飯店，25日回國前一天，李卻在房內昏迷不治。法醫驗出死者顱內出血，疑遭鈍器或撞牆致死，有他殺之嫌；金被列被告，10萬元交保、限制出境8個月；據悉，金曾在女友死亡後，急將她的行李運回國，他辯稱，因事後得帶女友骨灰，一人無法帶太多行李，因此先將她的行李託寄回國，成為全案疑點之一。

據了解，31歲的韓籍李姓女子，和32歲的金姓男友，雙方在韓國交往約6年時間，2人4月22日到台灣進行4天3夜的自由行，並趁機和在台的韓籍友人碰面，首晚投宿在高雄市前金區中華三路一家飯店，2人原訂25日回國。

未料，23日晚間，2人返回住宿的飯店，24日下午李女就在房內發生「意外」，當天下午1點多，金男神情慌張急請飯店房務人員幫忙叫救護車，要送李女就醫。

救護人員抵達現場時，卻發現李女躺在房內的床上，已無生命跡象，並有脫肛、脫糞現象，檢傷後無明顯出血的外傷，雖商旅對街就是醫院，但送醫急救仍宣告不治。

警方透過翻譯，協助查問金男事發經過，金表示，和女友回房後在房內一起喝酒，24日下午醒來，見女友在床上沒氣息，認為是女友跌倒受傷才將她送醫。警方勘驗房間，未發現打鬥痕跡，由於是涉外事件，警方通知韓國駐台代表處。

事發隔天，檢警會同法醫相驗，發現死者李女的頭部及四肢有瘀傷，27日複驗，卻驚覺李的左腦勺，左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，不像跌倒。

法醫認為，李女頭顱傷口像遭鈍器敲擊或短距離撞牆所傷，徒手致傷機率不高，但傷口瘀傷無固定形狀，無法判斷器具，研判有他殺嫌疑。

警方再度勘查案發房間，蒐存房內留下的高粱酒瓶和多罐水果啤酒空罐，以及沒吃完的鹽酥雞，但未找到可疑撞擊點，只在房間地上找到二點疑似救護員替李女急救時，以棉花棒擦拭移轉的血跡。

檢方認為，案發前只有李與金2人都在房內，但金男對女友如何受傷，卻稱毫不知情，且李女死亡後，金男就把女友的行李寄回韓國，顯與常情不符，認為他涉殺人嫌疑重大，向法院聲請羈押；法官審理後認為，金在台資源有限、關鍵證據已保全，交保足以替代羈押，命金男每周一中午前，要向案發地的高雄市新興警分局前金分駐所報到。

據了解，金男當下急將已死亡的女友行李託寄回韓國，他辯稱因女友已死亡，將來若要帶女友骨灰返國，身邊有太多行李，他一個人返國無法負荷，因此先將女友的個人行李寄回韓國，此詭異的行為也成為他涉案的疑點之一。

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韓國籍李姓女子與金姓男友來台自由行，李在飯店脫肛送醫不治，檢警相驗懷疑有他殺之嫌，法官審酌，關鍵證據已保全，交保足以替代羈押，命金每周一中午前，要向案發地的高雄市新興警分局前金分駐所報到。記者石秀華／攝影
韓國籍李姓女子與金姓男友來台自由行，李在飯店脫肛送醫不治，檢警相驗懷疑有他殺之嫌，法官審酌，關鍵證據已保全，交保足以替代羈押，命金每周一中午前，要向案發地的高雄市新興警分局前金分駐所報到。記者石秀華／攝影
韓國籍李姓女子與金姓男友來台4天3夜自由行，李卻在高雄市一家飯店脫肛送醫不治（圖為投宿飯店外觀）；檢警相驗死者遺體懷疑有他殺之嫌，命金10萬元交保候傳。記者石秀華／攝影
韓國籍李姓女子與金姓男友來台4天3夜自由行，李卻在高雄市一家飯店脫肛送醫不治（圖為投宿飯店外觀）；檢警相驗死者遺體懷疑有他殺之嫌，命金10萬元交保候傳。記者石秀華／攝影

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