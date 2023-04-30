快訊

河濱騎車遭暴衝水牛追逐 居民驚覺不單純：過去很溫馴

為何預約手術後等候時間應該去運動？名醫曝身體加速修復秘訣

能減震降噪！他問「為何台人不愛這1物」 網：想到就頭皮發麻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內湖槍擊案逮11嫌 蔣萬安：速查明槍手主嫌 犯罪零容忍

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台北市內湖槍擊案，偵辦最新進展，北市警局已拘提11名涉案人到案。台北市長蔣萬安今天到木新市場致贈民眾康乃馨，他除再度宣示台北市政府「犯罪零容忍」態度，也強力要求警察局，此案還沒有結束，包括搶手及主嫌警察局要盡速查明說明，給市民朋友一個完整交代。

母親節將至，蔣萬安今天到木新市場發送康乃馨，蔣萬安說，今天他到木新市場看到民眾來買菜，人聲鼎沸非常熱鬧，但這一些都必須是以市民安心、安心為基礎。身為市長，對於治安問題絕對不輕忽，必須強力打擊犯罪，嚴懲暴力不法。

蔣萬安說，內湖槍擊案發生的第一時間，他已經要求警察局要限期破案，目前警方已經查獲涉案的嫌犯11人，不過此案還沒有結束，包括搶手及主嫌警察局要盡速查明說明，給市民朋友一個完整交代，而案發到現在，他也要求警察局長定期回報偵辦進度，並且提出具體、有效積極作為，強力掃蕩黑幫，壓制暴力不法囂張氣焰。

蔣萬安說，警察局從4月25日開始執行的進城專案，到目前已查獲超過百名通緝犯，針對槍枝、毒品等治安重點，警方也必須提出具體的查緝成效。台北市對於暴力絕對零容忍，而且除惡務盡，對於任何查緝，必須深入持續，犯罪組織沒有在台北市橫行的空間。

母親節將至，台北市長蔣萬安今天到木新市場發送康乃馨。圖／北市府提供
母親節將至，台北市長蔣萬安今天到木新市場發送康乃馨。圖／北市府提供

警察 蔣萬安

延伸閱讀

郭台銘表態支持核能 蔣萬安：有討論都是好事

台北母娘文化祭登場 蔡總統、蔣萬安同台扶轎起駕

徐巧芯嗆「假掰」 許淑華：不會回應她的攻擊

保二總隊擬接受軍事訓練 蔣萬安：警察任務是打擊犯罪

相關新聞

內湖槍擊11人到案 男安排槍手離境 法官諭知請回 檢方研議是否抗告

台北市內湖槍擊案，槍手犯案後搭船逃到東南亞，檢警大規搜索拘提11名涉案人。檢警調查，60歲陳姓男子涉嫌指使張姓涉案人，安...

獨／韓籍女友在台遇害 男友急將她行李運回國理由曝光

韓國籍李姓女子與金姓男友來台自由行，投宿高雄某商旅飯店，25日回國前一天，李卻在房內昏迷不治。法醫驗出死者顱內出血，疑遭...

弘仁會「鯨魚」落網 新北警持續掃黑淨化治安

竹聯幫仁堂弘仁會「鯨魚」林京履教唆少年掃射華山幫「巨新當鋪」51槍，犯案後逃亡馬來西亞，前晚被押解回台，同案涉嫌人帳房吳...

影／桃園通緝犯連闖2紅燈 辯住對岸「忘身分證號」糗了

內政部警政署「車不讓人」專案明天上路，桃園市警方預先開打，同安派出所昨晚攔停一名連闖2個紅燈的機車騎士，他下車後辯稱忘記...

內湖槍擊案逮11嫌 蔣萬安：速查明槍手主嫌 犯罪零容忍

台北市內湖槍擊案，偵辦最新進展，北市警局已拘提11名涉案人到案。台北市長蔣萬安今天到木新市場致贈民眾康乃馨，他除再度宣示...

內湖槍擊案今傳槍手出境 北市警局長：儘速遣返回國

台北市內湖15發槍擊案，經檢警數日追緝，前天循線逮捕11名協助槍手逃逸的共犯，只是槍手經確認已經偷渡出境逃亡東南亞，對此...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦