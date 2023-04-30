內湖槍擊案逮11嫌 蔣萬安：速查明槍手主嫌 犯罪零容忍

台北市內湖槍擊案，偵辦最新進展，北市警局已拘提11名涉案人到案。台北市長蔣萬安今天到木新市場致贈民眾康乃馨，他除再度宣示台北市政府「犯罪零容忍」態度，也強力要求警察局，此案還沒有結束，包括搶手及主嫌警察局要盡速查明說明，給市民朋友一個完整交代。

母親節將至，蔣萬安今天到木新市場發送康乃馨，蔣萬安說，今天他到木新市場看到民眾來買菜，人聲鼎沸非常熱鬧，但這一些都必須是以市民安心、安心為基礎。身為市長，對於治安問題絕對不輕忽，必須強力打擊犯罪，嚴懲暴力不法。

蔣萬安說，內湖槍擊案發生的第一時間，他已經要求警察局要限期破案，目前警方已經查獲涉案的嫌犯11人，不過此案還沒有結束，包括搶手及主嫌警察局要盡速查明說明，給市民朋友一個完整交代，而案發到現在，他也要求警察局長定期回報偵辦進度，並且提出具體、有效積極作為，強力掃蕩黑幫，壓制暴力不法囂張氣焰。