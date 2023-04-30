內湖槍擊案今傳槍手出境 北市警局長：儘速遣返回國

台北市內湖15發槍擊案，經檢警數日追緝，前天循線逮捕11名協助槍手逃逸的共犯，只是槍手經確認已經偷渡出境逃亡東南亞，對此，台北市警局長張榮興表示，將協同刑事局查緝，積極將犯嫌遣返回國、逮捕到案。

台北市警局長張榮興今天到台北市刑大開記者會，表示內湖警分局日前發生槍擊案件，這種槍擊案件是對公權力的挑戰，經市長蔣萬安指示，以最快速的時間來偵破。

張榮興說，台北市警局跟刑事局組專案小組偵辦，發現此案子槍手有縝密規劃，犯案後立即搭客運到南部，再到澎湖偷渡出境，為了重建犯案前、後所有的共犯，28日、29日以海陸空的方式，查緝11名涉嫌協助逃亡的嫌犯到案，警詢後依槍砲、殺人未遂等罪嫌移送。