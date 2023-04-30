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內湖槍擊案今傳槍手出境 北市警局長：儘速遣返回國

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市內湖15發槍擊案，經檢警數日追緝，前天循線逮捕11名協助槍手逃逸的共犯，只是槍手經確認已經偷渡出境逃亡東南亞，對此，台北市警局長張榮興表示，將協同刑事局查緝，積極將犯嫌遣返回國、逮捕到案。

台北市警局長張榮興今天到台北市刑大開記者會，表示內湖警分局日前發生槍擊案件，這種槍擊案件是對公權力的挑戰，經市長蔣萬安指示，以最快速的時間來偵破。

張榮興說，台北市警局跟刑事局組專案小組偵辦，發現此案子槍手有縝密規劃，犯案後立即搭客運到南部，再到澎湖偷渡出境，為了重建犯案前、後所有的共犯，28日、29日以海陸空的方式，查緝11名涉嫌協助逃亡的嫌犯到案，警詢後依槍砲、殺人未遂等罪嫌移送。

張榮興指出，台北市對槍擊案件很重視，以目前警察的科技偵查手段，有能力將犯嫌繩之以法，未來對犯罪的熱點、場所都會採取積極取締，很感謝新北市警察共同合作，協助分享資訊，槍手部分，將跟刑事局合作，將人遣返回國。

內湖槍擊案槍手走在澎湖街道。記者蕭雅娟／翻攝
內湖槍擊案槍手走在澎湖街道。記者蕭雅娟／翻攝
台北市警局長張榮興今天到台北市刑大開記者會，表示內湖警分局日前發生槍擊案件，這種槍擊案件是對公權力的挑戰，經市長蔣萬安指示，以最快速的時間來偵破。記者翁至成／翻攝
台北市警局長張榮興今天到台北市刑大開記者會，表示內湖警分局日前發生槍擊案件，這種槍擊案件是對公權力的挑戰，經市長蔣萬安指示，以最快速的時間來偵破。記者翁至成／翻攝
內湖槍擊案槍手在澎湖入關。記者蕭雅娟／翻攝
內湖槍擊案槍手在澎湖入關。記者蕭雅娟／翻攝
內湖槍擊案警方逮11人，帶回涉嫌提供餐點物資的劉男。記者蕭雅娟／翻攝
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張榮興 槍擊

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