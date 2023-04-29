新興毒品快速增長 美日德學者來台分享毒品法庭經驗

面對目前我國新興毒品快速增長、施用種類及人數的變化，法務部、台灣高檢署及台灣毒品政策學會29日舉辦國際研討會，邀請美國、德國、日本等國際專家學者來台分享毒品法庭及司法處遇的發展經驗，是我國近年來規模最大的毒品處遇國際交流活動。

毒品政策學會在2019年即與全美最大的毒品司法處遇專業組織「美國毒品法庭專業人士協會（NADCP）」簽署合作備忘錄，也是我國唯一與該機構合作，雙方專業人士正式對接的團體。

29日舉辦的「台灣毒品處遇變革暨再犯防制推進」國際研討會，邀請人士包括美國司法部緝毒署教育基金會董事Thomas Harrigan、美國毒品法庭專業人士協會執行長Carson Fox、美國毒品法庭法官Christine Carpenter及Jeffrey Manske、德國杜賓根大學犯罪學研究所所長Jörg Kinzig、日本龍谷大學法學院名譽教授石塚伸一。

目前行政院推動「新世代反毒策略」的第二期方向，主在強調跨部門、跨領域整合的作戰方式。而在減少毒品供給、需求與傷害的三減政策目標中，緩起訴戒癮治療是減少需求的關鍵角色，需要透過司法與醫療間不斷對話，來發現問題、解決問題，讓整體制度發揮最大效益。