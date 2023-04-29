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埋伏逮人卻遭警包圍「弄臭」 警：最大敵人是自己人

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埋伏逮人卻遭警包圍「弄臭」 警：最大敵人是自己人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方日前偵辦一起網路販毒案，據情資前往國道中壢休息站埋伏準備逮人，未料突然有5、6輛「紅斑馬」警車陸續進入休息站停車場，逾10名員警下車巡視停車場，找到專案小組車輛後，詢問「學長，辦什麼案？」並在周遭盯梢，甚至直言「我們就是不想別人在我們這抓人」，讓專案人員直呼太扯，「警察的敵人永遠是自己人」。

辦案員警指出，今年4月初接獲情資，有販毒集團透過網路聯絡買家後，4月6日下午5時許準備在國道中壢休息站內碰面交易毒品，專案小組當天下午3時行動，前往該休息站停車場內埋伏守候，未料數輛國道警車接續出現，10餘名制服警察下車巡視停車場。

等到多名員警找到正在埋伏的專案小組，敲車窗詢問「學長，辦什麼案喔？」專案人員告知正在辦毒品案後，制服員警仍不離場，反而在刑警車輛四面八方不遠處「盯梢」

專案人員下車提醒「學長我們在埋伏，你們那麼多人站這樣，目標怎麼敢出現？」，對方卻不理會，還有其中一名較資深的警員直言「我們就是不希望有人在這抓人啦，前不久龍潭分局才來搞一次，知道我們被檢討多久嗎？」

專案人員說，抵達休息站前不久，依規定就先送出越轄通報給國道警察單位，沒想到國道警察搞這齣，故意要把現場「弄臭」，讓專案小組撲空、破不了案，「這對民眾是好的嗎？大家都不要破案了啊！」「警察最大的敵人果然還是警察」。

過去「本轄案件遭他轄警方破獲」，該轄警方會感覺自己沒面子，久了部分機關主官也會因此向下檢討，但當天專案小組甚至提出「不然共辦案件，你們簽個名就好」，對方竟回絕「免，我們交通單位不用刑事績效啦！」，讓專案小組又氣又無奈。

多名制服警力站在專案小組車輛周遭「盯梢」。圖／讀者提供
多名制服警力站在專案小組車輛周遭「盯梢」。圖／讀者提供

警察 國道 毒品

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