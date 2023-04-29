快訊

埋伏逮人卻遭警包圍「弄臭」 警：最大敵人是自己人

羽球亞錦賽／王齊麟大腿受傷退賽 「麟洋配」無緣爭冠

土城當舖槍擊主嫌「鯨魚」 聲押禁見獲准

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

綽號「鯨魚」的竹聯幫弘仁會中和組組長林京履，本月廿日涉嫌教唆少年到新北市土城掃射華山幫「巨新當鋪」51槍，引發社會嘩然，昨晚他與杜姓男子二人由刑事局國際科警官從馬來西亞押解回台。林今在警詢時均避重就輕，警詢後今天下午依違反組織犯罪條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。

檢察官今晚訊問完畢後，認林京履涉嫌違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢、恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，且有反覆實行恐嚇、詐欺犯罪之虞，已向法院聲請羈押並禁止接見通信，昨晚與林京履一起從馬來西亞押解返台的杜姓男子，檢察官今晚開庭後諭知以6萬元交保侯傳。

新北地院今晚10時召開聲押庭，法官於今晚10時50分裁定主嫌林京履羈押禁見獲准。

新北市土城當舖槍擊案主嫌林京履今天經檢警偵辦仍堅不吐實，新北地檢署開庭後向法院聲請羈押禁見，法院召開聲押庭，於今晚10時50分裁定羈押禁見。記者王長鼎／攝影
新北市土城當舖槍擊案主嫌林京履今天經檢警偵辦仍堅不吐實，新北地檢署開庭後向法院聲請羈押禁見，法院召開聲押庭，於今晚10時50分裁定羈押禁見。記者王長鼎／攝影

馬來西亞 恐嚇

延伸閱讀

堅不吐實 土城當舖槍擊案主嫌「鯨魚」遭檢方聲押禁見

土城當舖槍擊案檢今再押4嫌 主嫌「鯨魚」也難逃遭押

逞凶鬥狠打人拘禁 土城槍擊主嫌「鯨魚」前科累累

土城當舖槍擊主嫌「鯨魚」押解回台 警詢一概回答不知道

相關新聞

案情急轉直下！韓女命喪高雄旅店男友涉重嫌 通知死者家屬來台

韓國籍李姓女子和金姓男友投宿高雄旅店，李女卻遇害，金男辯稱是女友跌倒，檢警依傷勢朝他殺偵辦，並通知死者家屬來台，認為金男...

堅不吐實 土城當舖槍擊案主嫌「鯨魚」遭檢方聲押禁見

綽號「鯨魚」的竹聯幫弘仁會中和組組長林京履，本月廿日涉嫌教唆少年到新北市土城掃射華山幫「巨新當鋪」51槍，引發社會嘩然，...

埋伏逮人卻遭警包圍「弄臭」 警：最大敵人是自己人

台北市警方日前偵辦一起網路販毒案，據情資前往國道中壢休息站埋伏準備逮人，未料突然有5、6輛「紅斑馬」警車陸續進入休息站停...

新興毒品快速增長 美日德學者來台分享毒品法庭經驗

面對目前我國新興毒品快速增長、施用種類及人數的變化，法務部、台灣高檢署及台灣毒品政策學會29日舉辦國際研討會，邀請美國、...

土城當舖槍擊主嫌「鯨魚」 聲押禁見獲准

綽號「鯨魚」的竹聯幫弘仁會中和組組長林京履，本月廿日涉嫌教唆少年到新北市土城掃射華山幫「巨新當鋪」51槍，引發社會嘩然，...

土城當舖槍擊案檢今再押4嫌 主嫌「鯨魚」也難逃遭押

涉嫌教唆少年到新北市土城掃射華山幫「巨新當鋪」的「鯨魚」林京履，昨天從馬國被台灣警方押解回台，綽號「鯨魚」的林京履（23...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦