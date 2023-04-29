土城當舖槍擊主嫌「鯨魚」 聲押禁見獲准
綽號「鯨魚」的竹聯幫弘仁會中和組組長林京履，本月廿日涉嫌教唆少年到新北市土城掃射華山幫「巨新當鋪」51槍，引發社會嘩然，昨晚他與杜姓男子二人由刑事局國際科警官從馬來西亞押解回台。林今在警詢時均避重就輕，警詢後今天下午依違反組織犯罪條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。
檢察官今晚訊問完畢後，認林京履涉嫌違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢、恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，且有反覆實行恐嚇、詐欺犯罪之虞，已向法院聲請羈押並禁止接見通信，昨晚與林京履一起從馬來西亞押解返台的杜姓男子，檢察官今晚開庭後諭知以6萬元交保侯傳。
新北地院今晚10時召開聲押庭，法官於今晚10時50分裁定主嫌林京履羈押禁見獲准。
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