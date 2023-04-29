案情急轉直下！韓女命喪高雄旅店男友涉重嫌 通知死者家屬來台

韓國籍李姓女子和金姓男友投宿高雄旅店，李女卻遇害，金男辯稱是女友跌倒，檢警依傷勢朝他殺偵辦，並通知死者家屬來台，認為金男涉殺人罪嫌重大聲押，法院裁定10萬交保。

韓國籍31歲李女和32歲金男22日來台遊玩，並投宿高雄前金區一間商旅，2人24日晚間回房後就未再外出，但25日上午金男就請房務人員將已無呼吸的女友送醫，經急救仍於當天下午2時許宣告不治。

高雄地檢署檢察官會同法醫相驗發現李女有頭部及四肢瘀傷，懷疑事有蹊蹺，27日解剖確認頭部有明顯傷痕，左側腦髓凹陷、顱內出血撞擊傷，右手瘀傷等，疑遭鈍器敲擊或撞擊牆面，改朝他殺方向偵辦。

據了解，因案情急轉直下，警方通知韓國駐台代表處領事人員轉知家屬來台。鑑識小組回到案發現場勘驗。但未發現可疑撞擊點。金男接受偵訊時否認行兇，辯稱是女友跌倒受傷。檢方訊後認為其涉犯殺人罪嫌重大聲請羈押，高雄地方法院裁定新台幣10萬元交保。