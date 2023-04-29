土城當舖槍擊案檢今再押4嫌 主嫌「鯨魚」也難逃遭押

涉嫌教唆少年到新北市土城掃射華山幫「巨新當鋪」的「鯨魚」林京履，昨天從馬國被台灣警方押解回台，綽號「鯨魚」的林京履（23歲）為弘仁會中和組組長，是這次引發大台北地區幫派互轟67槍的關鍵要犯。據了解，「鯨魚」今天警詢過程中，均避重就輕，只承認自己的座車被開槍，否認涉嫌教唆少年開槍，警方今天下午依違反組織犯罪條例罪嫌等送辦，新北警方並建請檢方聲押禁見。

新北市刑大專案小組在新北地檢署檢察官指揮下，聲請8張搜索票、10張拘票，本月27日晚在板橋、中和、蘆洲及雲林、花蓮一處民宿等地，逮捕弘仁會組長級幹部簡維佑（27歲）及吳榮展（32歲）等涉及槍擊案共犯及幫派組織成員共14人到案，並查扣現金221萬元、手機18支、刀械13把、斧頭、鐵鎚、防砍棍12枝、手銬、信號彈、弘仁會成員名冊4份、薪資袋、點鈔機、手機黑莓卡等證物。

警詢後昨天傍晚依法將弘仁會組長簡維佑及吳榮居和陳姓、蘇姓男奉等14人移送新北地檢署偵辦，檢察官漏夜訊問後，認為簡、吳、陳、蘇男4人涉違反組織犯罪防制條例等罪嫌重大，足認有逃亡、滅證、勾串共犯及證人之虞，昨晚11時午30分向新北地院聲請羈押並禁止接見通信，新北地院今天下午開庭後裁定4人准押。