快訊

獨／國政白皮書已完成草擬！柯文哲預計「這天」正式發表參選總統宣言

「做不到隨時罷免」 郭台銘吐心聲：期待5月17日出線的是我

今晚迎最後一波春雨驟降10度 下周首波梅雨鋒面接力

土城當舖槍擊案檢今再押4嫌 主嫌「鯨魚」也難逃遭押

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

涉嫌教唆少年到新北市土城掃射華山幫「巨新當鋪」的「鯨魚」林京履，昨天從馬國被台灣警方押解回台，綽號「鯨魚」的林京履（23歲）為弘仁會中和組組長，是這次引發大台北地區幫派互轟67槍的關鍵要犯。據了解，「鯨魚」今天警詢過程中，均避重就輕，只承認自己的座車被開槍，否認涉嫌教唆少年開槍，警方今天下午依違反組織犯罪條例罪嫌等送辦，新北警方並建請檢方聲押禁見。

新北市刑大專案小組在新北地檢署檢察官指揮下，聲請8張搜索票、10張拘票，本月27日晚在板橋、中和、蘆洲及雲林、花蓮一處民宿等地，逮捕弘仁會組長級幹部簡維佑（27歲）及吳榮展（32歲）等涉及槍擊案共犯及幫派組織成員共14人到案，並查扣現金221萬元、手機18支、刀械13把、斧頭、鐵鎚、防砍棍12枝、手銬、信號彈、弘仁會成員名冊4份、薪資袋、點鈔機、手機黑莓卡等證物。

警詢後昨天傍晚依法將弘仁會組長簡維佑及吳榮居和陳姓、蘇姓男奉等14人移送新北地檢署偵辦，檢察官漏夜訊問後，認為簡、吳、陳、蘇男4人涉違反組織犯罪防制條例等罪嫌重大，足認有逃亡、滅證、勾串共犯及證人之虞，昨晚11時午30分向新北地院聲請羈押並禁止接見通信，新北地院今天下午開庭後裁定4人准押。

同案其餘8名被告昨晚分別以2萬或5萬元交保，一人訊後請回，一名少年經少年法庭審理後裁定收容。

新北市土城當舖槍擊案，新北地檢署檢今再押4嫌獲准，主嫌林京今天下午移送檢方也恐遭聲押。記者王長鼎／攝影
新北市土城當舖槍擊案，新北地檢署檢今再押4嫌獲准，主嫌林京今天下午移送檢方也恐遭聲押。記者王長鼎／攝影

幫派 槍擊

延伸閱讀

逞凶鬥狠打人拘禁 土城槍擊主嫌「鯨魚」前科累累

土城當舖槍擊主嫌「鯨魚」押解回台 警詢一概回答不知道

教唆新北當舖掃射！主嫌「鯨魚」押返回台 黃國昌揭凶殘黑歷史

土城當舖槍擊案第三波查獲14人 檢方漏夜訊問聲押4人

相關新聞

香港情侶5年前來台旅遊女友遇害 他至今因台港問題遲未來台受審

韓籍金姓男子與李姓女友日前來台自由行，投宿高雄市，出遊第3日李女卻在飯店死亡，金男透過房務員報警，檢警發現李女頭部有外傷...

聯華火災1昏迷送醫員工今出院了！還有6人住院中

聯華食品彰化北斗廠4月25日火災，43歲顏姓員工被救出時意識不清，轉送彰化基督教醫院救治多日，今天順利出院；他回想火災發...

韓國情侶高雄自由行 女旅館遇害 法院因這理由交保她男友

韓國籍李姓女子與男友到自由行，投宿高雄市某商旅飯店，要回國1天，李女在房內受傷送醫不治。高雄檢方聲押她男友金姓男子，法院...

韓籍女高雄商旅遇害男友涉嫌 案發房間找不到凶器只見2滴血

韓國籍女子與男友投宿商旅飯店，受傷送醫不治，事後經法醫解剖複驗，發現顱內出血，疑似遭鈍器或短距離撞牆致死。檢方朝他殺方向...

土城槍擊案檢今再押4嫌 主嫌也難逃遭押

涉嫌教唆少年到新北市土城掃射華山幫「巨新當鋪」的「鯨魚」林京履，昨天從馬國被台灣警方押解回台，綽號「鯨魚」的林京履（23...

逞凶鬥狠打人拘禁 土城槍擊主嫌「鯨魚」前科累累

涉嫌教唆少年到新北市土城掃射華山幫「巨新當鋪」的「鯨魚」，昨天從馬國被台灣警方押解回台，綽號「鯨魚」的林京履（23歲）為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦