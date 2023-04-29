愈查愈少…警政署統計 管制非法改造模擬槍已有成效

警政署今天表示，近年來大力查緝非法槍枝，從2020年6月修法後至2022年止，查獲非法改造模擬槍案件已有明顯下降，管制已初見成效。

警政署說，警察機關歷年查獲非法改造槍枝，以模擬槍為多數，2020年6月修正槍砲彈藥刀械管制條例（下稱槍砲條例），擴大管制模擬槍，並提高改造槍枝刑度。

統計近5年全國查獲非法槍枝案，2018年由模擬槍改造者，計1061枝，占非制式槍枝84.67%、2022年由模擬槍改造者，計658枝，占非制式槍枝75.17%。

警政署表示，雖然部分不肖廠商改以進口易於改造的金屬氣動式遊戲用槍，作為改造槍枝來源。警政署除了在實務面加強查緝黑槍外，去年9月起，已陸續推動溯源管理措施，著手進口管制及國內加強管理2大面向，修正相關法令。針對易改造的金屬氣動式遊戲用槍及空包彈進口，進行預審及流向管理；加強國內模擬槍零件製造輸出管制，並嚴禁進口。

警政署強調，在進口管理部分，持續與經濟部及財政部配合執行邊境管制措施，去年9月5日由內政部訂定「低動能槍枝輸入審查規定」、今年1月6日訂定「空包彈輸入審查規定」，建立預行審查制度。

在國內加強管理部分，為避免模擬槍零件被不法人士利用，去年10月7日內政部與經濟部會銜修正模擬槍許可及管理辦法，加強模擬槍產銷流程管控及報備持有者的管理，要求製造業者在模擬槍關鍵零組件打印辨識碼、槍管內設置洛氏硬度55度至60度以上無法移除的金屬嵌入物，以避免零件外流，並增訂由轄區警察局對報備持有模擬槍者定期查驗等管理規定。

警政署在去年9月2日邀請各相關機關及專家、學者等成立槍砲彈藥管制審議會，透過跨部會協力合作，即時有效阻斷改造槍枝零件源頭。