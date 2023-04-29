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香港情侶5年前來台旅遊女友遇害 他至今因台港問題遲未來台受審
韓籍金姓男子與李姓女友日前來台自由行，投宿高雄市，出遊第3日李女卻在飯店死亡，金男透過房務員報警，檢警發現李女頭部有外傷、懷疑他殺，聲押金男法官裁定10萬元交保，限制出境出海及住居；5年前，港籍男子陳同佳也與潘姓女友來台，吵架殺害潘女後回港，事件曝光陳遭我檢方通緝，雖然陳同佳數度表達願來台接受審判，但至今卡在我方堅持香港以司法互助模式提供證據，才願讓陳同佳來台受審。
檢警調查，香港籍男子陳同佳與潘姓女友2018年來台旅遊，陳男卻獨自返港，潘父找不到女兒，向台、港警方報案尋人，陳同佳在港警偵詢下坦承殺害潘女，棄屍竹圍捷運站附近，我國警方據報尋人，果真找到潘女已腐爛的屍體。
據悉，當年20歲的陳同佳與潘女2018年2月13日來台旅遊，陳同佳2月17獨自回港，相關監視器發現，陳離台當天曾拖行大型行李箱離開飯店，卻未見潘女身影；港警偵詢時，陳同佳供稱，他與潘女吵架後殺害對方，先將潘女屍體放入行李箱，搭乘捷運到竹圍捷運站外草叢棄屍，行李箱則帶到暗巷丟棄。
陳同佳案震驚社會，但他在港受審時，只因帶走財物逃回香港，被依4項洗黑錢罪判2年5月徒刑，案發地轄區士林地檢署2018年底依殺人罪對陳同佳發布通緝，時效達37年6月。
至今，雖陳同佳在港執行完畢出獄，也離開安全屋，居住深山，曾多次透過入獄時認識的牧師管浩鳴表示，願意來台受審，但直至近期，我國恢復開放港澳台自由行，陳同佳仍因我方以司法互助為由、未發給他簽證，未能來台受審。
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