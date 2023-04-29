攜雞精再赴新北市刑大慰問第一線 侯友宜：捍衛治安決心

日前雙北兩市三起連環槍擊案，昨晚主嫌押解回國，新北市長侯友宜今（29）日特攜雞精再赴新北市刑事警察大隊慰問第一線的警察。侯友宜強調，治安是民眾最關心的議題，新北市掃蕩黑幫永不終止，不會因為單一案件破案而終結，一定直到涉案集團全部瓦解，持續打擊黑幫暴力，不容犯罪集團挑釁。

侯友宜表示，大家同心協力在檢察官指揮下三波警力掃蕩整個犯罪集團，經四天努力逮捕了28個嫌犯，從幕後到整個組織的犯罪成員一網打盡，做到除惡務盡，絕不手軟。

「警察同仁用新的科技、新的作戰方式執行公權力，尤其聯合各單位，精準掌握情資，順利將主嫌犯押解回國」侯友宜重申，敢到新北市滋事犯罪一個都不會放過，尤其幕後教唆主腦一定揪出來從重量刑。