台南「88槍擊案」作案機車曾文溪撈獲 槍還沒找到

台南警方偵辦學甲區發生「88槍槍擊案」，專案小組今天宣布，在曾文溪發現作案時所騎乘車輛，已打撈上岸。初步檢視車型確與嫌犯孔祥志作案時所騎機車相符，將再追查機車來源，釐清有無其他共犯。

警方表示，主嫌洪政軍及槍手孔祥志中國大陸緝捕押解返台後，為能確實釐清案情及相關犯案過程，多次借提孔祥志到曾文溪指認棄置作案車輛地點，南市消防局義消特搜中隊、海軍水下作業大隊等單位協助搜索河道都沒找到。

警方說，因曾文溪底泥沙混濁，能見度幾乎為零，才多次打撈仍無所獲。經聯繫海巡署艦隊分署，支援側掃聲納系統協助測繪定位，昨天執行探測打撈，終在曾文溪附近河道偵測到機車形狀物體，經海巡署、南市義消等單位派遣潛水人員協助確認後，順利將作案車輛打撈上岸。