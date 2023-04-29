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台南「88槍擊案」作案機車曾文溪撈獲 槍還沒找到

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南警方偵辦學甲區發生「88槍槍擊案」，專案小組今天宣布，在曾文溪發現作案時所騎乘車輛，已打撈上岸。初步檢視車型確與嫌犯孔祥志作案時所騎機車相符，將再追查機車來源，釐清有無其他共犯。

警方表示，主嫌洪政軍及槍手孔祥志中國大陸緝捕押解返台後，為能確實釐清案情及相關犯案過程，多次借提孔祥志到曾文溪指認棄置作案車輛地點，南市消防局義消特搜中隊、海軍水下作業大隊等單位協助搜索河道都沒找到。

警方說，因曾文溪底泥沙混濁，能見度幾乎為零，才多次打撈仍無所獲。經聯繫海巡署艦隊分署，支援側掃聲納系統協助測繪定位，昨天執行探測打撈，終在曾文溪附近河道偵測到機車形狀物體，經海巡署、南市義消等單位派遣潛水人員協助確認後，順利將作案車輛打撈上岸。

台南市警局表示，感謝海洋委員會海巡署艦隊分署、南市消防局義消夥伴及海軍弟兄協助，終於順利將作案車輛打撈上岸。「將持續追查及打撈作案，搜尋丟棄槍枝下落，完整呈現犯案過程與證據」。

台南「88槍擊案」作案機車經過多日打撈，終於在曾文溪撈獲。記者周宗禎／翻攝
台南「88槍擊案」作案機車經過多日打撈，終於在曾文溪撈獲。記者周宗禎／翻攝
台南「88槍擊案」作案機車經過多日打撈，終於在曾文溪撈獲。記者周宗禎／翻攝
台南「88槍擊案」作案機車經過多日打撈，終於在曾文溪撈獲。記者周宗禎／翻攝
台南「88槍擊案」作案機車經過多日打撈，終於在曾文溪撈獲。記者周宗禎／翻攝
台南「88槍擊案」作案機車經過多日打撈，終於在曾文溪撈獲。記者周宗禎／翻攝
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台南「88槍擊案」作案機車經過多日打撈，終於在曾文溪撈獲。記者周宗禎／翻攝
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台南「88槍擊案」作案機車經過多日打撈，終於在曾文溪撈獲。記者周宗禎／翻攝
台南「88槍擊案」作案機車經過多日打撈，終於在曾文溪撈獲。記者周宗禎／翻攝
台南「88槍擊案」作案機車經過多日打撈，終於在曾文溪撈獲。記者周宗禎／翻攝
台南「88槍擊案」作案機車經過多日打撈，終於在曾文溪撈獲。記者周宗禎／翻攝

海巡署 曾文 台南

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