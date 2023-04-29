韓籍女高雄商旅遇害男友涉嫌 案發房間找不到凶器只見2滴血

韓國籍女子與男友投宿商旅飯店，受傷送醫不治，事後經法醫解剖複驗，發現顱內出血，疑似遭鈍器或短距離撞牆致死。檢方朝他殺方向偵辦，警方勘查房間，無打鬥痕跡，但發現2滴血跡。

據悉，31歲的韓籍李姓女子與32歲的金姓男友至高雄旅遊，4月22日投宿高雄市前金區某商旅，金姓男子請房務人員打電話找救護車，要將李女送醫，救護人員到場，發現李女並已脫肛、脫糞，送醫後不治。

金姓男子稱他們原訂25日就回國，24日2人曾在房內喝酒，並沒發生爭執，但24日下午一醒來，便發現女友躺在床上已無氣息，認為李女跌倒受傷，才請求將她送醫。

由於案發時，房間只有金男和李女2人，警方封鎖案發房間，24日當天採證，並無打鬥痕跡。直到25日，警方通知韓國駐台代表處領事人員到場，經高雄地檢署檢察官與法醫相驗，發覺李女頭部及四肢有瘀傷，韓代表處通知李女的弟弟來台。

27日檢方複驗，發現李女左腦凹陷出血，並有顱內出血現象、右手臂有瘀傷。法醫認為是撞擊傷，不是跌倒所致，疑似鈍器敲擊或短距離撞牆所傷，且徒手致傷的機率不高，但傷口瘀傷無固定形狀，故無法判斷器具。檢察官因此指示警方逮捕金男，朝殺人方向查辦。目前金男交保10萬，限制住居於朋友住處。