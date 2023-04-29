土城當舖槍擊主嫌「鯨魚」押解回台 警詢一概回答不知道
新北市土城當舖槍擊案主嫌竹聯幫弘仁會中和組「鯨魚」林京履昨為刑事局國際科警官自馬來西亞押解回台，今天面對警方詢問槍擊案相關案情，均以「不清楚，不知道」推卸，矢口否認犯案。警詢後預計今天下午2時依組織犯罪防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方並訴請檢察官聲押禁見。
新北市土城區當舖本月20日發生重大槍擊案件，開槍劉姓少年犯案後立即向警方投案，但因涉案嫌犯年僅17歲，槍械來源及尋仇動機均讓警方質疑幕後有人教唆犯案。
據警方調查，今年初弘仁會中和組林京履旗下擔任詐欺車手少年「阿翔」向華山幫所經營當舖借貸，金額累積到一百餘萬元，因無力負擔，疑似挪用提領到的贓款償還借貸金額，造成林男與華山幫成員之間產生嫌隙，雙方互相嗆聲因此爆發一連串衝突，進而引發槍擊案件。
經專案小組縝密偵查，發現本案涉及幫派的金錢糾紛及互相嗆聲尋仇，竹聯幫弘仁會中和組、弘生組兩個堂口相互支援，各自指使幫派成員開槍示威，原以為涉案槍手投案就沒事，沒想到警方大動作偵查，弘仁會幫派成員四散躲避，主嫌「鯨魚」林京履在槍案當日即搭機潛逃馬來西亞，旗下涉案幹部及小弟則逃往墾丁、雲林及花蓮等地躲藏。
新北警方專案小組報請新北地檢署主任檢察官楊景舜及檢察官陳力平、吳姿穎指揮，全力追查幕後幫派主謀及成員，在刑事局偵四大隊及北市中山警分局支援，先後發動三波拘捕行動逮捕26人，昨晚在刑事局國際科協助，將逃往馬國的主嫌林京履和同夥杜姓男子押解返台。
新北市警局長廖訓誠今表示，當舖槍擊案件偵辦雖告一段落，掃蕩黑幫行動不會停止，警方會透過一波又一波的掃蕩，將不法幫派逐一瓦解。對於黑幫依附或寄生的治安顧慮場所、公司堂口，也將全面清查，掃除幫派據點；目前市警局已推動全面清查轄內當舖的「正當專案」，後續也會與市政府相關局處合作，針對融資公司、娛樂公司等疑為幫派據點，擴大清查，不但要將犯罪集團揪出來，同時運用第三方警政作法，將新北市境內的黑幫犯罪掃除殆盡。
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