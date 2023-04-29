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北巿暗巷喃喃自語引警盤查 男竟秒將手中安非他命塞嘴裡

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

吳姓男子今凌晨獨自行走在台北市中山區民生東路巷弄內，左搖右晃、喃喃自語，引來員警關心，卻立刻將右手中一包裝有不明結晶體夾鍊袋塞進嘴哩，員警發覺異狀壓制吳男，發現吳男口中夾鍊袋內裝有毒品安非他命，當場將其逮捕送辦。

警方調查，44歲吳男平時在工地工作，今天凌晨1時許獨自行走在民生東路一段1巷口，左搖右擺、喃喃自語，貌似酒醉，長春路派出所員警巡邏經過，上前關心盤查、詢問是否攜帶違禁品，並眼尖發現吳男右手中握有1包裝有不明結晶體的夾鍊袋，要求交出該物，吳男卻立刻將手中夾鍊袋塞入口中。

員警見狀擔心毒品袋在吳男口中破裂，將造成吳男生命危險，且有湮滅罪證之虞，立刻上前壓制吳男，吳男自知法網難逃，吐出口中毒包，現場初驗袋中不明結晶體呈毒品安非他命陽性反應，當場依法逮捕吳男。

據悉，吳男先前曾涉毒品案，今晨落網後語焉不詳，供稱毒品「是在熱炒店的垃圾桶裡檢到的」，警方詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將其送辦。

警方呼籲，毒品危害人體甚鉅，民眾切勿因一時好奇嘗試毒品，以免悔恨終生。

吳男自知法網難逃，吐出口中毒包，現場初驗袋中不明結晶體呈毒品安非他命陽性反應，當場依法逮捕吳男。
吳男自知法網難逃，吐出口中毒包，現場初驗袋中不明結晶體呈毒品安非他命陽性反應，當場依法逮捕吳男。
員警要求交出夾鍊袋，吳男卻立刻將手中夾鍊袋塞入口中。記者李隆揆／翻攝
員警要求交出夾鍊袋，吳男卻立刻將手中夾鍊袋塞入口中。記者李隆揆／翻攝

毒品 反毒

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