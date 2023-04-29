槍擊案效應 蘆洲警凌晨臨檢開發公司查獲毒品 2人函送裁罰

新北市蘆洲警方今天凌晨針對轄內當鋪、開發、融資公司臨檢，於新北市五股區成泰路三段一家開發公司內查獲毒品k他命、吸食k盤，連同在場7人一併帶回偵辦，李男、林女坦承持有，警詢後依毒品罪嫌將兩人函送裁罰，另5人則採尿送驗。

據了解，新北市五股區成泰路三段這家開發公司，在五股當地已經營3年，目前未發現該處是幫派據點。今天凌晨27歲李男、25歲林女、26歲吳男（有幫派註記）、31歲黃男、20歲陳男、31歲陳男、28歲李男等7人，聚集在開發公司內聚會。