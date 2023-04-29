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槍擊案效應 蘆洲警凌晨臨檢開發公司查獲毒品 2人函送裁罰

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲警方今天凌晨針對轄內當鋪、開發、融資公司臨檢，於新北市五股區成泰路三段一家開發公司內查獲毒品k他命、吸食k盤，連同在場7人一併帶回偵辦，李男、林女坦承持有，警詢後依毒品罪嫌將兩人函送裁罰，另5人則採尿送驗。

據了解，新北市五股區成泰路三段這家開發公司，在五股當地已經營3年，目前未發現該處是幫派據點。今天凌晨27歲李男、25歲林女、26歲吳男（有幫派註記）、31歲黃男、20歲陳男、31歲陳男、28歲李男等7人，聚集在開發公司內聚會。

約莫今天凌晨近1時許，蘆洲警方前往臨檢，當場發現有K他命吸食盤外，還在一名林姓女子（25歲）口袋查獲3小包重1.96公克的毒品K他命，當場將7人帶回偵辦。偵詢時李、林兩人坦承持有毒品k他命，另5人則否認，警詢後依毒品罪嫌將林、李兩人函送裁罰；其餘5人則採尿送驗。

蘆洲警方今天凌晨在新北市五股區成泰路三段這家開發公司查獲毒品，帶回七人2函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方今天凌晨在新北市五股區成泰路三段這家開發公司查獲毒品，帶回七人2函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方今天凌晨在新北市五股區成泰路三段這家開發公司查獲毒品，帶回七人2函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方今天凌晨在新北市五股區成泰路三段這家開發公司查獲毒品，帶回七人2函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方今天凌晨在新北市五股區成泰路三段這家開發公司查獲毒品，帶回七人2函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方今天凌晨在新北市五股區成泰路三段這家開發公司查獲毒品，帶回七人2函送法辦。記者曾伯愷／翻攝

毒品 臨檢

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