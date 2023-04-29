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教唆新北當舖掃射！主嫌「鯨魚」押返回台 黃國昌揭凶殘黑歷史

聯合新聞網／ 綜合報導

新北市土城當舖遭竹聯幫弘仁會當街掃射五十一槍，引發社會恐慌，幕後教唆主嫌「鯨魚」林京履（前排中）逃往馬來西亞吉隆坡，昨天被刑事局押解返台，交由新北市刑大偵訊。記者季相儒／攝影
新北市土城當舖遭竹聯幫弘仁會當街掃射五十一槍，引發社會恐慌，幕後教唆主嫌「鯨魚」林京履（前排中）逃往馬來西亞吉隆坡，昨天被刑事局押解返台，交由新北市刑大偵訊。記者季相儒／攝影
新北市土城區當舖，日前遭弘仁會當街掃射51槍，槍擊案幕後教唆「鯨魚」林京履逃往馬來西亞藏匿，昨天(28日)晚間被押回台灣，並於今天(29日)開始訊問。前立委黃國昌在臉書起底「鯨魚」的黑歷史。

弘仁會與華山幫在雙北槍戰，雙方10天內互開67槍，衝突點疑似為華山幫17歲少年「阿翔」向巨新當舖借款一百多萬，利滾利變成兩百萬後，發現無力償還，因此轉而投靠弘仁會想賺錢還債，外傳華山幫要角吃定「鯨魚」，暗槓一筆900萬元地下匯兌，「鯨魚」不滿被坑，懷疑阿翔是臥底私吞「水錢」，指派15歲朱姓少年槍手15歲前往當舖連開三槍示威。

華山幫認為地下匯兌「消失」還沒清楚，被開槍很沒面子，找來17歲的吳姓少年偷裝GPS在「鯨魚」汽車下方，雙方才會從台北一路追至新北市共開13槍，弘仁會隔天也找17歲劉姓少年持改造步槍掃射當舖51槍，震驚社會。

新北市土城區一間當舖遭劉姓少年持衝鋒槍當街掃射51槍，猶如台南八八槍擊案翻版。（記者李易昌／翻攝）
新北市土城區一間當舖遭劉姓少年持衝鋒槍當街掃射51槍，猶如台南八八槍擊案翻版。（記者李易昌／翻攝）

槍擊案幕後教唆「鯨魚」林京履逃往馬來西亞吉隆坡藏匿，刑事局透過馬國警方，林京履抵達馬國後就被留置，國際科警官昨赴馬國，從馬來西亞押解林京履搭乘華航CI722班機返台。

黃國昌在臉書以「他們為何不在乎？」起頭發文，他表示在2020年5月14日晚間9點，新北市發生了一起行車糾紛，4名惡煞攔下了機車騎士，對他拳打腳踢，導致被害者腦震盪。

其中一名20歲的惡煞，儘管沒有和被害人和解，還是只判了拘役40天，易科罰金一天1000元，總共罰了4萬元，黃國昌表示，「這樣的處罰，既稱不上什麼制裁的應報，更不會有什麼抑制的效果。」，而那名惡煞的名字就叫「林京履」，也就是最近唆使未成年人到土城當舖開51槍的「鯨魚」。

黃國昌

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