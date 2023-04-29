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這不是「魔芋爽」 機車男遭板警搜出全新包裝毒咖啡包

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

蔡姓男子前天騎機車行經新北市板橋區遭警攔查，警方發現其褲子口袋掉出多包零食「魔芋爽」，順手幫撿起因手感不同，果真查出竟是偽裝成毒品咖啡包，共查扣29包，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

板橋警分局板橋派出所員警前天凌晨巡邏，在板橋區中正路275巷內發現蔡姓男子（31歲）騎著疑似改裝大燈的機車，攔下盤查時，為蔡男在盤查過程中，自行從褲子口袋拿出證件時，疑似一時緊張心虛掉落中國大陸很夯的零食「魔芋爽」數包。

員警見狀順手協助檢起，卻發現該零食內容物手感不同，員警仔細追問，蔡坦承內容物為俗稱的咖啡包毒品，當場查扣並追問是否還有其他違禁品，蔡見事跡敗露，自行打開機車車箱，交付內藏的毒品魔芋爽咖啡包，警方現場共查扣29包。

據了解，蔡男涉嫌持有偽裝網路爆紅的中國大陸「魔芋爽」零食偽裝的毒品咖啡包，才以一包250元價格購得就被警方查獲。警方將持續溯源追查毒品來源，除將蔡男依法送辦，是否涉及毒駕，待其尿檢報告出後再另行移送。

蔡姓男子前天騎機車行經新北市板橋區遭警攔查，警方發現其褲子口袋掉出多包零食「魔芋爽」，順手幫撿起，意外查出是偽裝成毒品咖啡包。記者王長鼎／翻攝
蔡姓男子前天騎機車行經新北市板橋區遭警攔查，警方發現其褲子口袋掉出多包零食「魔芋爽」，順手幫撿起，意外查出是偽裝成毒品咖啡包。記者王長鼎／翻攝
蔡姓男子前天騎機車行經新北市板橋區遭警攔查，警方發現其褲子口袋掉出多包零食「魔芋爽」，順手幫撿起，意外查出是偽裝成毒品咖啡包。記者王長鼎／翻攝
蔡姓男子前天騎機車行經新北市板橋區遭警攔查，警方發現其褲子口袋掉出多包零食「魔芋爽」，順手幫撿起，意外查出是偽裝成毒品咖啡包。記者王長鼎／翻攝
蔡姓男子前天騎機車行經新北市板橋區遭警攔查，警方發現其褲子口袋掉出多包零食「魔芋爽」，順手幫撿起因手感不同，果真查出竟是偽裝成毒品咖啡包，共查扣29包，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
蔡姓男子前天騎機車行經新北市板橋區遭警攔查，警方發現其褲子口袋掉出多包零食「魔芋爽」，順手幫撿起因手感不同，果真查出竟是偽裝成毒品咖啡包，共查扣29包，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
蔡姓男子前天騎機車行經新北市板橋區遭警攔查，警方發現其褲子口袋掉出多包零食「魔芋爽」，順手幫撿起因手感不同，果真查出竟是偽裝成毒品咖啡包，共查扣29包，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
蔡姓男子前天騎機車行經新北市板橋區遭警攔查，警方發現其褲子口袋掉出多包零食「魔芋爽」，順手幫撿起因手感不同，果真查出竟是偽裝成毒品咖啡包，共查扣29包，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

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