土城當舖槍擊案第三波查獲14人 檢方漏夜訊問聲押四人

竹聯幫弘仁會與華山幫在雙北槍戰，雙方十天內互開67槍，衝突點疑是華山幫17歲少年「阿翔」借款百萬元，之後又跳槽弘仁會被疑暗槓水錢黑吃黑，檢警發現雙方毒品、詐騙糾紛不斷，早已結仇。

新北市刑大專案小組在新北地檢署檢察官指揮下，聲請8張搜索票、10張拘票，27日晚在板橋、中和、蘆洲及雲林、花蓮一處民宿等地，逮捕弘仁會組長級幹部簡姓（27歲）及吳姓男子（32歲）等涉及槍擊案共犯及幫派組織成員共14人到案，並查扣現金221萬元、手機18支、刀械13把、斧頭、鐵鎚、防砍棍12枝、手銬、信號彈、弘仁會成員名冊4份、薪資袋、點鈔機、手機黑莓卡等證物。

警詢後昨天傍晚依法將簡姓及吳姓男子等14人移送新北地檢署偵辦，檢察官漏夜訊問後，認為簡姓及吳姓男子等4涉違反組織犯罪防制條例等罪嫌重大，足認有逃亡、滅證、勾串共犯及證人之虞，昨晚11時午30分向新北地院聲請羈押並禁止接見通信。