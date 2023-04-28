影／土城槍擊案主嫌「鯨魚」押回台 黃明昭：掃蕩絕不手軟

日前爆發新北市土城區當舖遭到弘仁會清晨當街掃射51槍，造成社會恐慌，而槍擊案幕後教唆主謀綽號「鯨魚」的林嫌逃往馬來西亞吉隆坡，但刑事局接獲線報並透過馬國警方，在林嫌飛抵吉隆坡的當下就被留置，而刑事局國際科警官今赴吉隆坡，押解林嫌搭乘華航CI722航班返台，班機在今晚8時5分抵達桃園機場，隨後林嫌被押解下機，並在入境後交由新北市刑大帶回偵訊。

據刑事局表示，在4月20日晚間刑事局國際刑警科接獲線報，土城槍擊案的幕後教唆林姓主嫌正搭機潛逃馬來西亞，即交由刑事局駐馬來西亞聯絡官接洽馬國皇家警察總署刑事警察局召開協調會議。而馬來西亞警方在初步調查後，將刑事局通報之涉嫌重大案件對象認為顯有危害馬國治安之虞，列為不受歡迎人物，於該班機抵達吉隆坡後，緊急將該對象留置調查，暫時送交移民局收容，並報請馬國檢察署同意核發遣返令，由馬國移民局及駐馬來西亞台北經濟文化代表處警察聯絡官，協助刑事局赴馬人員共同執行遣返回台。

警政署長黃明昭表示這個月19日、20日發生在台北市、新北市的兩方幫派人馬槍擊案件，針對當鋪51槍的槍擊案件，開槍以後少年已經投案，但是經過中央以及地方由新北市及刑事局組成專案小組追查，立即查出幕後主嫌是由林姓主嫌教唆，當天即逃出境外到馬來西亞潛逃，經過專案小組積極的追查，發現線索後，立即啟動國際合作，由馬來西亞警察聯絡官協調當地執法單位，在機場就把林姓嫌犯加以逮捕，逮捕後透過跟馬來西亞的關係，經過相關程序後，今天馬方交給我方解送歸案。