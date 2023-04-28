影／土城槍擊案主嫌「鯨魚」押回台 黃明昭：掃蕩絕不手軟
日前爆發新北市土城區當舖遭到弘仁會清晨當街掃射51槍，造成社會恐慌，而槍擊案幕後教唆主謀綽號「鯨魚」的林嫌逃往馬來西亞吉隆坡，但刑事局接獲線報並透過馬國警方，在林嫌飛抵吉隆坡的當下就被留置，而刑事局國際科警官今赴吉隆坡，押解林嫌搭乘華航CI722航班返台，班機在今晚8時5分抵達桃園機場，隨後林嫌被押解下機，並在入境後交由新北市刑大帶回偵訊。
據刑事局表示，在4月20日晚間刑事局國際刑警科接獲線報，土城槍擊案的幕後教唆林姓主嫌正搭機潛逃馬來西亞，即交由刑事局駐馬來西亞聯絡官接洽馬國皇家警察總署刑事警察局召開協調會議。而馬來西亞警方在初步調查後，將刑事局通報之涉嫌重大案件對象認為顯有危害馬國治安之虞，列為不受歡迎人物，於該班機抵達吉隆坡後，緊急將該對象留置調查，暫時送交移民局收容，並報請馬國檢察署同意核發遣返令，由馬國移民局及駐馬來西亞台北經濟文化代表處警察聯絡官，協助刑事局赴馬人員共同執行遣返回台。
警政署長黃明昭表示這個月19日、20日發生在台北市、新北市的兩方幫派人馬槍擊案件，針對當鋪51槍的槍擊案件，開槍以後少年已經投案，但是經過中央以及地方由新北市及刑事局組成專案小組追查，立即查出幕後主嫌是由林姓主嫌教唆，當天即逃出境外到馬來西亞潛逃，經過專案小組積極的追查，發現線索後，立即啟動國際合作，由馬來西亞警察聯絡官協調當地執法單位，在機場就把林姓嫌犯加以逮捕，逮捕後透過跟馬來西亞的關係，經過相關程序後，今天馬方交給我方解送歸案。
黃明昭強調，無論你是什麼層級，逃到天涯海角，警方絕對會繩之以法，另外在國內涉案包括幕後教唆、執行、提供槍枝等共犯，警方目前已查緝到26人，其中有12人羈押收容，相關犯案嫌犯警方持續積極查緝中，在此再次強調，無論你逃到哪裡，警方會一個一個把你揪出來，絕不手軟，另外這個集團竹聯幫弘仁會，還繼續在外作奸犯科，警方也都會鎖定，包括這次的分會，另外其他的分會，各警察機關也將加以查緝，另外也在這裡特別強調，警方絕對有能力，針對弘仁會、針對明仁會，絕對會繼續掃蕩，絕不手軟。
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