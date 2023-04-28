藥局收購感冒藥提煉安毒 刑事局破屏東制毒工廠

刑事警察局發現，混跡屏東地區的幫派人士，唆使小弟到全國各藥局購買大量感冒藥，從中提煉假麻黃素，再轉煉成安非他命，警方陸續逮捕42歲劉男、35歲厲男等9人，查扣百萬顆藥錠，這些藥錠約可製作200公斤安毒，市價高達1.6億元。

警方指出，從去年4月到9月開始，劉、厲等人要求小弟，分批騎、駕車從北市到台南，在台灣西半部購買可提煉安非他命原料的感冒藥(Pseudoephedrine Hcl)，由於藥局一次只能購買兩盒感冒藥，因此小弟們瘋狂輾轉各藥局收購。

小弟購買到感冒藥後，以每顆3元利潤，賣給居中收藥成員，小弟每個月因此可賺10萬元：居中收藥成員再以每顆藥一元利潤，轉售到劉姓主嫌手中，劉嫌再將藥送到屏東制毒工廠，由厲嫌提煉出安毒。

嫌犯耗資千萬設立制毒工廠及買藥，警方從去年9月起，陸續破獲工廠及逮人，查扣50多種鼻炎、感冒藥，以及提煉出來的近4公斤假麻黃素、子彈6顆、攪拌機等贓證物。