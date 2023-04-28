藥局買感冒藥煉安毒 警破獲北藥南送製毒集團

劉姓男子等人到各地藥局買感冒藥錠，以「北藥南送」方式把大批藥錠交由藏在屏東的厲姓男子製毒，警方查扣100萬顆藥錠，製毒成功約有1.6億元獲利。警逮獲劉男等9人詢後送辦。

刑事警察局今天召開記者會，偵四大隊副大隊長陳榮標說，獲報有民眾每天固定前往新北市三峽區附近藥局定期購買2盒感冒藥錠，因感冒藥內有管制藥物假麻黃素鹼，研判可能有製毒集團涉入，與新北市警察局等單位組專案小組偵辦。

刑事局查出，有毒品前科的屏東地區角頭42歲劉姓男子，從去年4月間起教唆小弟赴台灣西半部藥局定期購買感冒藥錠，行跡遍及台北至台南的藥局，由小弟騎機車在北部藥局買藥、中部則是開車收購藥物，一天可到約50家藥局買藥。

警方說，劉姓男子等人收購感冒藥錠後，依劑量分類包裝，收集完成後以「北藥南送」方式，把大批感冒藥錠送往藏在屏東縣內埔鄉的厲姓男子製毒。

有毒品前科及製毒經驗的厲姓男子在透天厝內用藥錠去膜機、攪拌機等方式製造安非他命，初估劉男等人從去年4月至今年4月，約收購100萬顆感冒藥錠，可製造約200公斤安非他命，因純度高，初估總價約新台幣1億6000萬元。

刑事局掌握線索，同時派員赴劉姓男子在桃園市租屋處逮人，並循線緝獲劉男多名小弟及藏匿在屏東的厲姓男子到案，搜出已提煉完成約4公斤假麻黃素鹼、子彈及大批感冒藥錠。

警詢後依違反毒品危害防制條例等罪嫌，把劉男等9人移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後依製造毒品罪聲請羈押劉男及厲男獲准。

刑事局呼籲，若藥局發現有大量收購感冒藥錠的可疑人士可通報警方。