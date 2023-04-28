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當舖槍擊案幕後主嫌「鯨魚」落網 機場上銬畫面曝光

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影／土城當舖槍擊幕後主嫌「鯨魚」 機場上銬畫面曝光

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市土城區當舖，日前遭弘仁會清晨當街掃射，引發社會譁然，槍擊案幕後教唆「鯨魚」林嫌逃往馬來西亞吉隆坡藏匿，刑事局透過馬國警方，林嫌抵達馬國後就被留置，國際科警官今赴馬國，從馬來西亞押解林嫌搭乘華航CI722班機返台，預計晚間7點半返抵桃園機場。

據了解，刑事局國際刑警科4月20日晚間接獲線報，新北市槍擊案幕後教唆林姓主嫌正搭機潛逃馬來西亞，刑事局駐馬來西亞聯絡官接洽馬國皇家警察總署刑事警察局開協調會議。

馬方初步調查後，將刑事局通報涉嫌重大案件對象林嫌，認為有危害馬國治安之虞，列為不受歡迎人物，當天班機抵達吉隆坡後，緊急將林嫌留置調查，暫時送交移民局收容，並報請馬國檢察署同意核發遣返令，由馬國移民局及駐馬來西亞台北經濟文化代表處警察聯絡官，協助刑事局赴馬人員共同執行遣返回台。

警政署再次感謝馬來西亞警方大力支持，透過國際合作，對於逃避司法追訴潛逃至其他國家的外逃分子，與當地國警方合作，執行緝捕與遣返。

土城當舖槍擊案幕後主嫌「鯨魚」，在馬來西亞機場，由刑事局警官上銬，並在晚間押解抵台。記者廖炳棋／翻攝
土城當舖槍擊案幕後主嫌「鯨魚」，在馬來西亞機場，由刑事局警官上銬，並在晚間押解抵台。記者廖炳棋／翻攝
土城當舖槍擊案幕後主嫌「鯨魚」，在馬來西亞機場，由刑事局警官上銬，並在晚間押解抵台。記者廖炳棋／翻攝
土城當舖槍擊案幕後主嫌「鯨魚」，在馬來西亞機場，由刑事局警官上銬，並在晚間押解抵台。記者廖炳棋／翻攝
土城當舖槍擊案幕後主嫌「鯨魚」（左一），在馬來西亞機場，由刑事局警官上銬，並在晚間押解抵台。記者廖炳棋／翻攝
土城當舖槍擊案幕後主嫌「鯨魚」（左一），在馬來西亞機場，由刑事局警官上銬，並在晚間押解抵台。記者廖炳棋／翻攝

馬來西亞 警察 槍擊

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