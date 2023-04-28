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當舖槍擊案幕後主嫌「鯨魚」落網 機場上銬畫面曝光

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落網了！潛逃馬來西亞 弘仁會組長「鯨魚」今晚押解返台

聯合報／ 記者王長鼎廖炳棋／新北即時報導

新北市警局針對竹聯幫弘仁會幫派分子日前涉嫌在土城當舖槍擊案，先前已進行兩波掃蕩逮11人，昨晚在新北地檢署檢察官指揮下，執行第三波掃蕩，再逮獲弘仁會簡姓及吳姓幹部等共14人到案，而已潛逃至馬來西亞的主嫌弘仁會綽號「鯨魚」林姓組長及心腹杜姓男子二人，今天下午由刑事局國際科警方押解搭乘華航班機返台，預計晚上7時35分抵達桃園國際機。

新北市刑大專案小組在新北地檢署檢察官指揮下，聲請8張搜索票、10張拘票。昨晚在板橋、中和、蘆洲及雲林、花蓮一處民宿等地，逮捕弘仁會簡姓及吳姓幹部等涉及槍擊案共犯及幫派組織成員共14人到案，並查扣現金221萬元、手機18支、刀械13把、斧頭、鐵鎚、防砍棍12枝、手銬、信號彈、弘仁會成員名冊4份、薪資袋、點鈔機、手機黑莓卡等證物。警方偵辦後今天下午依組織、槍砲及詐欺等罪嫌移送新北地檢署偵辦，

新北市刑大大隊長蕭瑞豪表示，警方對幫派涉嫌槍擊犯罪，絕對徹查到底，即使未成年槍手犯案後於第一時間投案，但專案小組不放過任何一位共犯，在積極追查下，目前執行三波查緝行動，緝獲26名組織共犯到案，其中9名遭羈押和收容。

專案小組持續要將此案幕後的幫派集團一網打盡，並清查黑幫堂口、據點，進行全面性掃蕩。

落網了，涉及新北市土城區巨新當舖槍擊案，潛逃至馬來西亞避風頭的弘仁會組長绰號「鯨魚」林姓姐長，今晚由刑事局國際科人員押解搭乘華航班機返台。記者王長鼎／翻攝
落網了，涉及新北市土城區巨新當舖槍擊案，潛逃至馬來西亞避風頭的弘仁會組長绰號「鯨魚」林姓姐長，今晚由刑事局國際科人員押解搭乘華航班機返台。記者王長鼎／翻攝
落網了，涉及新北市土城區巨新當舖槍擊案，潛逃至馬來西亞避風頭的弘仁會組長绰號「鯨魚」林姓姐長，今晚由刑事局國際科人員押解搭乘華航班機返台。記者王長鼎／翻攝
落網了，涉及新北市土城區巨新當舖槍擊案，潛逃至馬來西亞避風頭的弘仁會組長绰號「鯨魚」林姓姐長，今晚由刑事局國際科人員押解搭乘華航班機返台。記者王長鼎／翻攝

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