影／追土城槍擊案 新北警3波行動共逮28人、羈押9人

新北市警方專案小組偵辦土城當舖槍擊案，昨晚發動第三波查緝行動，再逮弘仁會兩名組長在內共14人到案，查扣現金221萬元及手機18支、刀械13把、斧頭、鐵鎚、防砍棍12枝、手銬、信號彈、弘仁會成員名冊4份、薪資袋、點鈔機、手機黑莓卡等證物。

警方昨晚兵分多路在新北市板橋、中和、蘆洲及雲林、花蓮一處民宿等地，逮捕弘仁會幹部簡姓（27歲）及吳姓（32歲）組長和楊姓副組長，還有在花蓮落網陳姓副組長是「鯨魚」的手下，涉及當舖槍擊案共犯及幫派組織成員共14人到案。

據了解，簡姓和吳姓組長二人與已潛逃馬來西亞的「鯨魚」林姓組長在弘仁會組織裡的輩分與地位相當，這次當舖槍擊案，由吳姓組長負責總策劃指揮調度，簡姓組長負責提供作案用改造步槍，在蘆洲交由楊姓副組長藏放在弘仁會位在板橋區的宮廟據點倉庫獅頭底下，再輾轉由槍手劉姓少年前往土城一處貨櫃屋取槍。