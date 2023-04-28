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7男女旅店擠1房「不像家人」 北警破獲詐團2控車、救出5人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

國內去年發生「台版柬埔寨」詐騙求虐案，震驚社會，警方啟動「清源專案」，不定期清查旅宿場所中不法犯罪；台北市警方日前獲報指出中山區某旅店內有可疑住客，上門臨檢當場查獲負責「控車」的詐團成員及5名遭控制行動的男女，另查獲多樣毒品，詢後全數依法送辦。

警方調查，台北市中山分局警方接獲情資，有一組7人4月17日入住中山區林森北路某旅館，共住1房卻不像一家人，入住後足不出門，形跡可疑，優勢警力4月18日上午集結，上門臨檢時，當場在房中查獲負責看管人頭的詐欺集團成員23歲吳姓男子、31歲黃姓男子，及遭限制行動的白姓男子等5名男女。

據悉，員警進門時，吳男等人還試圖從浴室對外窗將毒品殘渣袋丟棄，仍被員警發現異狀；警方在現場共起獲毒品即溶包3包、海洛因、安非他命、K他命，作案用手機6支、人頭帳戶存摺、開戶文件等資料。

吳、黃2人落網後坦承為詐團「控車」，吳男坦承吸食毒品，白男等5人則供稱，他們應徵工作後，同意以2至5萬元交出金融存簿，期間也有吸食毒品。

警方表示，全案詢後依違反洗錢防制法、毒品危害防制條例、刑法詐欺罪、妨害自由等罪嫌將黃、吳2人送辦，依違反毒品危害防制條例將白男等5人送辦，台北地檢署複訊後令3至5萬元交保，持續追查詐團是否有餵毒控制人頭戶情事，擴大偵辦中。

警方強調，絕不寬貸暴力、詐騙等犯罪，將持續清查轄內高風險處所，布建通報網路，積極掃蕩各類不法，淨化社會治安。

警方當場在房中查獲負責看管人頭的詐欺集團成員23歲吳姓男子、31歲黃姓男子，及遭限制行動的白姓男子等5名男女。記者李隆揆／翻攝
警方當場在房中查獲負責看管人頭的詐欺集團成員23歲吳姓男子、31歲黃姓男子，及遭限制行動的白姓男子等5名男女。記者李隆揆／翻攝
警方當場在房中查獲負責看管人頭的詐欺集團成員23歲吳姓男子、31歲黃姓男子，及遭限制行動的白姓男子等5名男女。記者李隆揆／翻攝
警方當場在房中查獲負責看管人頭的詐欺集團成員23歲吳姓男子、31歲黃姓男子，及遭限制行動的白姓男子等5名男女。記者李隆揆／翻攝

毒品 臨檢 詐騙

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