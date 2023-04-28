弘仁會三重據點掛氣球嗆聲 新北警溝通後昨傍晚已拆除

竹聯幫弘仁會與華山幫雙北槍戰，意外扯出17歲少年「阿翔」疑暗槓水錢黑吃黑。土城「巨新當舖」遭弘仁會開槍掃射兩天後，弘仁會位於新北三重區娛樂公司門口掛滿汽球，揶揄華山幫「有種來開槍」挑釁味濃厚，警方為免衝突發生幾經溝通後，昨天傍晚近5時許，該幫據點門口所掛氣球已全數拆除。

據了解，弘仁會與華山幫雙方爆發衝突點，起因疑為一名綽號「阿翔」的17歲少年，向當鋪借款1百多萬后利滾利變為200多萬無法還債，「阿翔」轉投靠弘仁會賺錢償債。

警方追查，弘仁會與華山幫商談後，疑欲利用華山幫據點「巨新當鋪」處理海外不法所得地下匯兌回台，又傳華山幫要角「風斗」陳姓男子及「小董」董姓男子吃定弘仁會「鯨魚」林姓男子，暗槓一筆地下匯兌金流，「鯨魚」不滿被坑，懷疑阿翔是臥底私吞「水錢」，才指派15歲朱姓少年槍手前往當鋪連開3槍示威。

華山幫認為地下匯兌「消失」還沒清楚，被開槍很沒面子，找來17歲吳姓少年偷裝GPS在「鯨魚」汽車下方，雙方才會從台北一路追至新北市共開13槍，弘仁會隔天也找17歲劉姓少年持改造衝鋒槍掃射當鋪51槍，並由另名李姓少年在幫全程側錄，不久槍擊影片在網路瘋傳，警署震怒下令掃黑。