弘仁會三重據點掛氣球嗆聲 新北警溝通後昨傍晚已拆除
竹聯幫弘仁會與華山幫雙北槍戰，意外扯出17歲少年「阿翔」疑暗槓水錢黑吃黑。土城「巨新當舖」遭弘仁會開槍掃射兩天後，弘仁會位於新北三重區娛樂公司門口掛滿汽球，揶揄華山幫「有種來開槍」挑釁味濃厚，警方為免衝突發生幾經溝通後，昨天傍晚近5時許，該幫據點門口所掛氣球已全數拆除。
據了解，弘仁會與華山幫雙方爆發衝突點，起因疑為一名綽號「阿翔」的17歲少年，向當鋪借款1百多萬后利滾利變為200多萬無法還債，「阿翔」轉投靠弘仁會賺錢償債。
警方追查，弘仁會與華山幫商談後，疑欲利用華山幫據點「巨新當鋪」處理海外不法所得地下匯兌回台，又傳華山幫要角「風斗」陳姓男子及「小董」董姓男子吃定弘仁會「鯨魚」林姓男子，暗槓一筆地下匯兌金流，「鯨魚」不滿被坑，懷疑阿翔是臥底私吞「水錢」，才指派15歲朱姓少年槍手前往當鋪連開3槍示威。
華山幫認為地下匯兌「消失」還沒清楚，被開槍很沒面子，找來17歲吳姓少年偷裝GPS在「鯨魚」汽車下方，雙方才會從台北一路追至新北市共開13槍，弘仁會隔天也找17歲劉姓少年持改造衝鋒槍掃射當鋪51槍，並由另名李姓少年在幫全程側錄，不久槍擊影片在網路瘋傳，警署震怒下令掃黑。
據悉，遭槍擊的「鯨魚」豐田汽車，本是弘仁會要角台日混血綽號「樂樂」男子所有，警方追查兩幫衝突雖暫與樂樂無關，不過巨新當舖被開槍兩天后，樂樂卻派人在新北市三重區娛樂公司外掛滿汽球，揶揄挑釁華山幫「有種來開槍」，警方未免雙方衝突另起幾經溝通後，昨天傍晚近5時許，三重據點吊掛氣球已全數拆除，後續警力仍會加強巡邏以防有突發事件發生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言