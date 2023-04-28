土城槍擊案「鯨魚」同輩...2弘仁會幹部落網！警再逮14人扣221萬

竹聯幫弘仁會與華山幫在雙北槍戰，雙方十天內互開67槍，衝突點疑是華山幫17歲少年「阿翔」借款百萬元，之後又跳槽弘仁會被疑暗槓水錢黑吃黑，檢警發現雙方毒品、詐騙糾紛不斷，早已結仇。

新北市刑大專案小組在新北地檢署檢察官指揮下，聲請8張搜索票、10張拘票。昨晚在板橋、中和、蘆洲及雲林、花蓮一處民宿等地，逮捕弘仁會簡姓及吳姓幹部等涉及槍擊案共犯及幫派組織成員共14人到案，並查扣現金221萬元、手機18支、刀械13把、斧頭、鐵鎚、防砍棍12枝、手銬、信號彈、弘仁會成員名冊4份、薪資袋、點鈔機、手機黑莓卡等證物。

據了解，華山幫位於土城的「巨新當舖」遭弘仁會開槍掃射後，弘仁會先在萬華據點「雙園茶行」外掛滿氣球，該會台日混血要角「樂樂」也在三蘆交界的娛樂公司如法炮製，看上去猶如夜市BB彈射氣球，充滿挑釁意味，並在網路留言「有種來開槍」，警方已將該處當成治安熱點巡邏。

雙方衝突點是華山幫綽號「阿翔」的17歲少年，因向巨新當鋪借款一百多萬，利滾利變成兩百萬後，阿翔無力償還，轉而投靠弘仁會想賺錢償債。

弘仁會與華山幫商談，想利用「巨新當鋪」處理海外不法所得地下匯兌回台，外傳因華山幫要角「風斗」陳姓男子及「小董」董姓男子吃定弘仁會「鯨魚」林姓男子，暗槓一筆900萬元地下匯兌，「鯨魚」不滿被坑，懷疑阿翔是臥底私吞「水錢」，指派朱姓少年槍手（15歲）前往當鋪連開三槍示威。

華山幫認為地下匯兌「消失」還沒清楚，被開槍很沒面子，找來吳姓少年（17歲）偷裝GPS在「鯨魚」汽車下方，雙方才會從台北一路追至新北市共開13槍，弘仁會隔天也找劉姓少年（17歲）持改造步槍掃射當鋪五十一槍，引起警政署震怒。

據了解，劉姓少年掃射當舖51槍的改造步槍，就是由簡姓幹部一手安排提供，而吳姓幹部則是負責弘仁會的帳房，警方這次掃蕩查扣221萬元現金，就是從吳姓幹部手中所查扣。