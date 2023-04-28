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未禮讓行人又拒檢 駕駛飆5公里被查獲毒品 吞3萬罰單
46歲蔡姓男子20日晚上攜毒開車，他行經新北市蘆洲區三民路與民族路口未禮讓行人又拒警盤查逃逸，警尾後追捕5公里在五股區五號越堤道攔下，當場查獲蔡男所攜毒品一併帶回偵辦，警詢後依毒品、公共危險罪嫌移送法辦；另10項交通違規則依法舉發，最高恐挨罰近3萬元罰鍰。
據了解46歲蔡姓男子目前無業、有多項前科目的他，這個月20日晚上7時許開著一輛租賃車，他行經蘆洲區三民路、民族路口因未禮讓行人先行，巡邏警示意要他停車受檢。未料蔡男竟拒檢，並沿路闖越紅燈、逆向、不依規定行駛飆行逃逸。
警方尾後並通報線上警力攔截圍捕，雙方追逐7分鐘5公里遠，直到五股區五號越堤道利用現場車流停等紅燈之際，衝前喝令蔡男下車受檢。蔡男下車順勢往路旁丟了一包塑膠袋，警爬過紐澤西護欄彎身拿起一看，赫見袋內有4包重2.85公克毒品海洛因、14包重15.14公克毒品安非他命，一併帶回偵辦。
偵詢時蔡男辯稱僅攜毒自用沒有販賣，警詢後依毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移送法辦，另蔡男拒檢飆逃10項交通違規，則依道路交通管理處罰條例依法舉發，最高恐挨罰2萬8800元罰鍰。
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