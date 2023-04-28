黑幫槍戰 弘仁會據點掛氣球嗆聲

竹聯幫弘仁會與華山幫近日於雙北爆發槍戰，弘仁會三蘆據點外掛滿氣球，並於網路留言「有種來開槍」，警方頻繁前往巡邏。記者林澔一／攝影 竹聯幫弘仁會與華山幫在雙北槍戰，雙方十天內互開六十七槍，衝突點疑是華山幫十七歲少年「阿翔」借款百萬元，之後又跳槽弘仁會被疑暗槓水錢黑吃黑，檢警發現雙方毒品、詐騙糾紛不斷，早已結仇。

據了解，華山幫位於土城的「巨新當舖」遭弘仁會開槍掃射後，弘仁會先在萬華據點「雙園茶行」外掛滿氣球，該會台日混血要角「樂樂」也在三蘆交界的娛樂公司如法炮製，看上去猶如夜市BB彈射氣球，充滿挑釁意味，並在網路留言「有種來開槍」，警方已將該處當成治安熱點巡邏。

據了解，雙方衝突點是華山幫綽號「阿翔」的十七歲少年，因向巨新當鋪借款一百多萬，利滾利變成兩百萬後，阿翔無力償還，轉而投靠弘仁會想賺錢償債

弘仁會與華山幫商談，想利用「巨新當鋪」處理海外不法所得地下匯兌回台，外傳因華山幫要角「風斗」陳姓男子及「小董」董姓男子吃定弘仁會「鯨魚」林姓男子，暗槓一筆九百萬元地下匯兌，「鯨魚」不滿被坑，懷疑阿翔是臥底私吞「水錢」，指派朱姓少年槍手（十五歲）前往當鋪連開三槍示威。

華山幫認為地下匯兌「消失」還沒清楚，被開槍很沒面子，找來吳姓少年（十七歲）偷裝GPS在「鯨魚」汽車下方，雙方才會從台北一路追至新北市共開十三槍，弘仁會隔天也找劉姓少年（十七歲）持改造衝鋒槍掃射當鋪五十一槍，引起警政署震怒。

警方共逮捕八人，檢方聲押兩人獲准，一名少年裁定收容，其餘人等交保。

另，明仁會成員陳辰不滿同幫信堂廖姓幹部前妻，和自己女友在臉書互嗆，率眾強押信堂一名未成年小弟到山上公墓，以鐵鎚敲手指等方式凌虐，台北地檢署昨依妨害自由等罪起訴陳男共二十五人，三名未成年幫眾移由少年法庭審理。