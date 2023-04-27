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前刑警種大麻販毒淪通緝犯 北市刑大逮人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市中正二警分局前偵查佐林昱伯，被查出與林姓、周姓男子合作，種植大麻販毒牟利，還違法調閱民眾個資讓毒販討債，林被法院判刑15年7個月，未入監服刑遭通緝，北市刑大科偵隊追查，27日在三重逮捕林。

林昱伯警專卅期畢業，曾在警備隊、南海路派出所服務，考上偵查佐後，種植大麻及販毒因刑事局偵辦毒品案東窗事發，被記兩大過免職，他在2018年至2019年間，多次涉犯毒品及個人資料保護法，分別遭法院判處有期徒刑4年、4年2個月及7年5個月定讞。

林拒絕服刑且逃匿無蹤，2021年3月起分別為台北、新北及台中地檢署發布通緝在案，警方追查，林男被通緝後，逃匿中南部山區。警方掌握情資，林近期北上三重一帶活動，警方27日在三重查獲林男到案，詢畢解送台北地檢署執行，並持續調查其逃亡期間有無另犯他案。

前台北市刑警林昱伯，因涉嫌種植大麻、販毒遭法院判刑，他拒絕入監藏匿中南部，近期北上三重，遭台北市刑大掌握行蹤逮人。記者廖炳棋/翻攝
前台北市刑警林昱伯，因涉嫌種植大麻、販毒遭法院判刑，他拒絕入監藏匿中南部，近期北上三重，遭台北市刑大掌握行蹤逮人。記者廖炳棋/翻攝

通緝 毒品 大麻

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