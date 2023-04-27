新北偵辦少年槍手案 侯友宜：斬斷槍毒金流

新北市長侯友宜今天說，斬斷犯罪金流與槍毒才能壓制犯罪源頭。聯合報系記者黃義書／攝影 新北警方指出，偵辦少年槍手案正全力釐清掃射動機與幕後唆使者，警政署長黃明昭26日與會要求壓制槍毒與擴大掃黑。新北市長侯友宜今天說，斬斷犯罪金流與槍毒才能壓制犯罪源頭。

新北市日前連續發生華江橋追車開槍、土城當鋪遭掃射案件，犯案少年都投案或事後被逮捕。新北市警察局刑警大隊專案小組持續專案會議，研議追捕疑已出境的幕後唆使者，並遏止黑幫吸收青少年犯案。

新北市警察局長廖訓誠傍晚告訴中央社記者，黃明昭持續關心案情，只要有空就參加專案小組，昨晚也到新北市刑大與大隊長蕭瑞豪等人開會，盼案情突破並向上溯源，全面殲滅黑幫組織。

專案小組掌握，雙北市3起連環槍擊案，肇因疑與竹聯幫弘仁會與華山幫間因當鋪借貸、詐騙案件「水錢」及地下鉅額匯兌而引發「黑吃黑」糾紛有關。

國民黨新北市議員林金結、金瑞龍、周勝考及警察出身的國民黨市議員林國春今天下午在議會總質詢時，都關注黑槍掃射、幫派走入校園吸收少年、詐騙案層出不窮以投資為由誘騙上當、車手欺騙老弱婦孺等問題，要求侯友宜說明最新作為、要如何解決治安問題。

侯友宜答詢指出，刑警辦案期間相當辛苦，衣服髒了也沒有空洗。但基層辛苦，即使忙死與累死，治安依舊不穩定。主要是願不願意做犯罪源頭管理，不要基層累死又被批評，才找問題解決。

侯友宜以擔任警政署長時為例表示，當時機車失竊率居高不下，經採取機車烙碼與實名制才解決。因此，唯有清除犯罪工具，不斷壓制與掃蕩黑幫，有效管理並掌握源頭，且量刑要所區別，才能讓犯作者不敢蠢蠢欲動。

侯友宜並痛斥黑幫吸收少年犯案，他說，「利用青少年犯罪更不可恕，一定要瓦解與嚴懲。量刑應該加重其刑，才是最重要關鍵」。

他表示，現在模型槍可輕易改造為犯罪工具，基層不斷查槍、查毒、清理特殊行業的治安環境，截斷人脈等，中央是否有更好的對策。

侯友宜指出，防制洗錢斬斷金流、司法判決、立法從重量刑、詐騙機房跨境犯罪都必須跨部會整合，希望行政院與中央部會拿出方法，遏制犯罪手段。

他表示，擔任基層刑警很多年，但這些都是最末端執行者，若源頭有效壓制，警察就可多從事其他為民服務工作，他會向中央反映重視源頭管制犯罪。