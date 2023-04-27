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落網外獄監逃犯 搜出字條擬再攜刀犯案
台南山上明德外獄監逃犯張天昊，本月23日下午在家鄉東山區某禪寺遭警方逮捕，據知，警方搜身還赫見「幫我弄一把刀，明天就要逃到別的地方」字條，懷疑要邊逃亡邊作案，幹員說，所幸落實通報及時逮人，否則「代誌大條了！」。
37歲張天昊21日上午9時趁噴灑農藥作業時逃跑，台南警方獲報火速成立專案小組，出動120名員警在外役監附近搜山、查空寮或路口攔查，同時過濾逃犯可能聯繫的親友，視情況埋伏跟監，點線面布下天羅地網，研判張無外援，應會溜回東山山區老家。
23日上午警方已掌握張在山區出沒，隨即調集30名警力，根據掌握的路口監視器，下午1時許荷槍實彈鎖定該禪寺，市刑大副大隊長葉景星爬窗進入開門率隊包圍，在2樓發現張天昊就蹲在陽台下通道，喝斥「不要動！」，眾人一擁而上擒獲。
據悉，幹員搜身時，在張身上赫然發現求援「哥，幫我準備睡袋、手電筒，還有一把刀……。我明天就要換地方了」字條。
資深幹員說，相較過去「偷偷來」，現監所通報制度上軌道，也壓縮逃犯逃亡時間，讓警方更易偵辦，還好2天後順利逮人，否則恐淪為治安不定期炸彈。
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