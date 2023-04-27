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高雄藥頭搜出多包寶礦力 成分一驗...專治身體另種渴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄26歲王姓藥頭透過通訊軟體兜售毒品，岡山警分局循線查獲王男，在他身上發現多包寶礦力水得的粉末狀包裝，一採驗發現裡面含三級毒品卡西酮成分，警詢後依毒品危害防制條例移送橋頭地檢署送辦。

警方調查，王男先前從事焊接工，但不願繼續在外風吹日曬，取得毒品來源後自己「開業」，最近1個月上線兜售毒品，平時透過通訊軟體群組聯繫買家，低買高賣賺取差價。

由於毒品外包裝仿造知名運動飲料「寶礦力水得」的粉末沖泡飲，王男交易時多用代號稱呼毒品，岡山警方局日前在網路巡邏時，發現王男代號疑似毒品交易訊息，不像再賣運動飲料，立即成立專案小組調查。

前天晚間6時許，警方掌握王男要出外交易，尾隨後趁機上前盤查，在他身上起獲「寶礦力水得」的粉末包裝20包，經初驗後含三級毒品卡西酮反應，王眼見躲不掉，當場坦承從事販毒。

全案警詢後，將王男依違反毒品危害防制條例移送橋頭地方檢察署偵辦，並繼續由專案小組向上溯源。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

王姓男子交易時被警方活逮，身上搜出20包偽造成寶礦力水得包裝的毒品，被依販賣三級毒品罪移送法辦。記者張議晨／翻攝
王姓男子交易時被警方活逮，身上搜出20包偽造成寶礦力水得包裝的毒品，被依販賣三級毒品罪移送法辦。記者張議晨／翻攝
王姓男子交易時被警方活逮，被依販賣三級毒品罪移送法辦。記者張議晨／翻攝
王姓男子交易時被警方活逮，被依販賣三級毒品罪移送法辦。記者張議晨／翻攝

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