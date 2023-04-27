屏東男毒蟲持槍搶檳榔攤 性侵、脅迫女店員吸毒 一審判處18年

屏東縣楊姓男子偶遇檳榔攤女店員，去年4月凌晨時，趁女店員上班時，佯稱借廁所，卻在廁所內吸毒，持槍抵著女店員的頭恫嚇「你不要以為我不敢對你怎麼樣」等語，脅迫女店員吸毒、性侵對方，並搶走8500元現金。屏東地院審理，今判楊男犯強盜強制性交罪、犯以脅迫方法使人施用毒品等罪，應執行有期徒刑18年，可上訴。

檢警偵辦，楊男去年3月下旬偶遇檳榔攤女店員，屢次到檳榔攤找她，還多次傳LINE聯絡對方，去年4月初凌晨時，楊男到檳榔攤，先向女店員借用檳榔攤後方廁所，並在檳榔攤內吸毒，隨後呼喊女店員。

未料，楊男見女店員出現後，竟持槍抵住女店員頭部、下巴、頭頂，胸口，恫稱「你以為我在開玩笑嗎，我真的有子彈」、「你相不相信我會開槍」、「你們店裡應該有現金，去拿幾千塊給我」等語。

楊男還要脅女店員吸毒安非他命、還強制性侵女店員，女店員心生畏懼，害怕遭槍擊，之後還拿店內8500元現金給楊男，楊男得手後離開。事發後女店員向親友哭訴，此案也造成女店員身心受創。