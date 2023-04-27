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又是幫內互打 竹聯幫明仁會公墓凌虐信堂小弟25人遭訴
竹聯幫明仁會分子陳辰，因不滿同幫信堂廖姓幹部的前妻，和自己女友在臉書隔空互嗆，竟率眾前往位於新北市新店的信堂據點，強押一名未成年信堂小弟帶到山上公墓，以鐵鎚敲手指、揚言推下山等方式凌虐。台北地檢署今依傷害及妨害自由等罪嫌起訴陳男共25人，另有3名未成年幫眾則移由少年法庭審理。
檢警調查，今年3月初，原本就互相認識的陳辰女友與信堂廖男前妻，起初只是在臉書上互相揶揄，後來彼此間開玩笑火氣越來越大，竟演變成隔空筆戰、嗆聲。
現年26歲的陳男為替女友出頭，打算教訓對方，於是在3月2日率眾前往新北市新店區寶橋路信堂據點，直接押走信堂一名17歲小弟，帶往台北市富德公墓圍毆及凌虐。過程中，陳男等人不僅拿鐵鎚敲對方手指，還蒙眼恐嚇說「前面就是懸崖喔」。
事後陳辰等人為了向信堂表明身分，還主動向警方自首，而信堂為了報復，也率眾前往明仁會位於新北市中和的車行據點砸店。
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