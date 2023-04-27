黑幫尋仇、新北接二連三槍擊 三重掛汽球牆嗆「有種來開槍」

竹聯幫弘仁會與華山幫在雙北槍戰，檢警前晚展開緝捕行動，逮捕七名弘仁會成員與涉在弘仁會要角「鯨魚」座車裝ＧＰＳ的潘姓男子；全案確定是雙方尋仇火併，土城「巨新當鋪」槍擊案還經過事先縝密計畫，八人日前均依組織、槍砲等罪嫌移送，持續擴大追查雙方幕後主使者。

弘仁會與華山幫槍戰火併，從本月10日至20日雙方互開67槍，牽扯出17歲少年「阿翔」疑暗槓水錢的黑吃黑事件；檢警發現雙方毒品、詐騙糾紛不斷，早已結仇。

警方調查，華山幫當鋪遭槍擊前一晚，弘仁會派22歲楊男先到蘆洲區取作案用改造長槍，藏放在弘仁會位在板橋區的宮廟據點倉庫，案發當天凌晨1時許，17歲劉姓少年前往取槍並待命。劉等候5至6小時後，負責錄影的17歲李姓少年來電指示「行動」，劉再搭車前往犯案，掃射「巨新當鋪」51槍，李在一旁全程錄影。

據了解，綽號「阿翔」少年（17歲）向當鋪借約1百多萬，利滾利變成200多萬，因此投靠到弘仁會賺錢償債。而弘仁會與華山幫商談，利用華山幫據點「巨新當鋪」處理疑似海外不法所得地下匯兌回台，但外傳疑似因為華山幫要角「風斗」陳男及「小董」董男吃定弘仁會「鯨魚」林姓男子（23歲）年少，暗槓一筆900萬元的地下匯兌，「鯨魚」火大之餘，加上懷疑阿翔之前私吞部分「水錢」，被2幫互以為是對方的臥底，進而發生後續的槍擊案，弘仁會才派了朱姓少年槍手（15歲）前往「巨新當鋪」連開3槍示威。

華山幫認為地下匯兌「消失」還沒查清楚，就被開槍很沒面子，透過合作的明仁會找幫眾吳姓少年（17歲）及林男偷裝GPS在「鯨魚」的豐田汽車掌握其行蹤，才會從北市雙城街一路追至新北市共開13槍，弘仁會認為遭挑釁，因不想變成幫內惡鬥，在仁堂高層施壓下，明仁會退出與華山幫合作，但弘仁會還是要討回來，才由劉姓少年於20日再度對「巨新當鋪」狠開51槍，弘仁會側錄巨新當舖遭槍擊影像在網路瘋傳，引起警政署震怒。

據悉，遭槍擊的「鯨魚」豐田汽車，本是弘仁會要角台日混血的「樂樂」所有，道上傳出「樂樂」才是幕後指使者，在巨新當舖遭開槍後沒幾天，樂樂在其三重娛樂公司外掛滿汽球，有如夜市的攤子，並挑釁放話的人，有本事你就來開槍，但經警方調查，此案與樂樂無關，只是樂樂為了揶揄華山幫，目前已警方將「樂樂」在三重的娛樂公司當成治安熱點巡邏。