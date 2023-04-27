年輕人自柬埔寨獲救回台卻遭恐嚇 涉案至尊盟尊優會長落網

柬埔寨販運人口事件餘波未平，警方發現，自柬埔寨獲救回台的人，疑繼續遭受恐嚇，要脅獲救者賠償違約金。高雄市刑警大隊查出至尊盟分支「尊優會」會長蕭姓男子涉案，直搗尊優會據點，逮捕蕭等4人，依人口販運等罪嫌移送法辦。蕭獲3萬元交保。

據警方蒐報，蕭姓男子（42歲）從少年時期，在台北追隨「至尊盟」已故會長陳文將，後來陳文將回高雄後，蕭也跟隨南下，成立尊優會，擔任會長。

據了解，1名20多歲的王姓男子疑因欠債，債主要他去柬埔寨工作，便透過至優會蕭姓男子涉嫌仲介，去年7月，介紹王赴柬埔寨。後來王姓男子在柬埔寨因工作績效未達標，認為百受刁難，向家人求救，去年8月間，才經救援組織斡旋，獲救回台。

但是，王姓男子回台約1個月後，連接獲蕭姓男子等人的電話或到他家，要脅他付去柬埔寨違約金，以及賠償機票錢和工作損失共50萬元。王直到今年3月才向警方報案。

高雄市刑大接獲王報案，連月蒐證，查出蕭姓男子在高雄市左營區民族一路，以洗車場門面設「至優會」據點，3月下旬至4月中旬，直搗據點、查捕相關涉案人，才逮捕會長蕭姓男子，以及手下涂姓（20歲）、何姓（19歲）、梁姓（24歲）等3男子，並查扣至尊會徽章和刀械。

據查，蕭等人除了涉嫌恐嚇王姓男子，去年9月，曾涉嫌拘禁20多歲的陳姓男子12小時，期間要陳下跪，將陳捧打成傷，後來要將陳移到高雄市鳥松區某汽車旅館拘禁途中，陳趁他們停車買東西，奪車門逃逸，事隔一段時日才報警。