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6遊客痛毆澎湖人引爆怒火 今交保回台...警憂報復派員戒護

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖在地洪姓男子昨天中午12時許開車在縣道203號東衛岔路口處和騎車的王姓遊客擦撞，沒料王男竟夥同同行的好友等6人痛毆洪男，外地人爆打本地人消息一出，引起澎湖民怨，一度包圍派出所，警方事後陸續帶回4男2女，4人依傷害移送澎湖地檢署，今晨3人以6萬元交保，1人請回。

今天洪男家屬也在臉書發文質疑，稱「昨天毆打事件，有腦震盪多處外傷，受害者晚上回家休息又不舒服又去掛急診，今天早上檢查完，醫生說肺部出血、嘔吐、眼睛霧霧看不清，那些偉大的觀光客，他今天是有跟你們什麼深仇大恨要這樣往死裡打！」

警方調查，王姓遊客從北部到澎湖觀光，昨天中午12時許騎車外出，在縣道203號東衛岔路口處，與駕駛汽車的洪姓男子發生擦撞，雙方疑似發生口角，王男等人涉嫌將洪男拉出車外毆打，還當街跳上轎車，破壞擋風玻璃等處，洪男頭部也被打到掛彩。

警方接獲報案後，陸續帶回4男2女到派出所偵辦，但傳出有澎湖在地鄉民不滿遭外地人欺負，昨天糾眾到派出所前「關心」，警方擔心事態擴大，再將6人帶到馬公警分局偵辦。

昨傍晚警方詢問後，王男、林男等4人被依傷害、妨害秩序、毀損及強制罪移送澎湖地檢署偵辦，澎檢昨訊問後，認為洪男經急診治療後已返家休養，無嚴重傷勢或生命危險，案發監視器畫面及證物都以扣案，無羈押必要，涉嫌動手的林男等3人6萬元交保，1人請回。

今天上午8時許，涉案的王男、林男等人搭乘早班飛機回到本島，警方擔心昨天衝突再衍生其他事端，於是從住宿地點至機場路程，派出2名員警戒護，直到王男等人進入機場大廳後，才結束勤務。

洪姓男子開車和騎車遊客擦撞，卻被對方持安全帽爆打送醫，引爆澎湖全島怒火，警方事後帶回4男2女偵辦。讀者提供
洪姓男子開車和騎車遊客擦撞，卻被對方持安全帽爆打送醫，引爆澎湖全島怒火，警方事後帶回4男2女偵辦。讀者提供
洪姓男子開車和騎車遊客擦撞，卻被對方持安全帽爆打送醫，引爆澎湖全島怒火。讀者提供
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