影／「翻玩」潮牌服飾 靠熱壓印製機海削數百萬

保二偵一隊今年2月查獲沈姓、白姓男子涉嫌以「惡搞、翻玩」名義繪製近似於名牌商標的圖檔，用熱壓機印製圖案於衣服上的方式，製造侵權商品在網路販售仿冒名牌服飾，查扣價值近500萬元仿冒服飾及犯案工具。警詢後依依違反商標法案件送辦。

隨著歐美精品崛起，許多潮流知名品牌也深受時下年輕人追捧購買，保二總隊刑事警察大隊偵一隊日前接獲商標權人提告，檢舉坊間竟有不肖人士竟未經商標權利人同意下擅自以「惡搞、翻玩」名義繪圖、印製仿冒LV、BURBERRY、NIKE等名牌服飾，並透過架設網站公開刊登、販售，以吸引民眾購買，涉嫌違反商標法。

過去警查獲的仿冒商品，多以從境外進口成品到國內販售為主，而仿冒商品出現在台灣在地繪製圖樣、自行印製販售，較屬罕見。

經保二偵一隊追查，發現沈姓、白姓男子在網路所販售仿冒名牌服飾商品，均以「惡搞、翻玩」名義繪製近似於名牌商標的圖檔，再透過電腦輸出侵權圖樣貼紙後，熱壓於衣服方式製造侵權商品，顯有在商業上搭便車之嫌疑。