高雄轎車遇警攔查逃竄失控 連撞3車後2男涉毒被捕

高雄市警保安大隊員警今天凌晨追查可疑車輛，這輛黑色轎車卻加速逃竄，在高雄市新興區七賢一路左轉失控，撞上路邊3輛車，車上2男子受傷，員警立即圍上壓制2人，查出車上有些許毒品，全案由警方依違反毒品危害防制條例罪嫌查辦中。

據了解，今天凌晨1點20分許，高雄市保大特勤中隊員警在高雄市新興區八德二路與同愛街口，發現1輛黑色轎車形跡可疑，開警示燈並以廣播器，要求這輛車靠邊受檢，但是這輛車加速逃竄，右新興區中山一路往南行駛，路經中山一路與七賢一路口，左轉七賢一路時因車速過快，失控撞上停在路邊的3輛汽機車才停下。

警方趕上，將車內2名男子帶出車外壓制，經查，田姓男子開車載張姓男子，檢視傷勢，意外在車內查獲三級毒品愷田在車禍時撞上嘴唇，黃未受傷。