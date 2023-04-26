新北槍擊案 再兩嫌被收押禁見

竹聯幫弘仁會與華山幫在新北市連續犯下三起槍擊案，新北地檢署昨天指揮警方行動，帶回八人，複訊後依組織、槍砲等罪，對楊男、鄭男聲請收押禁見裁准，涉案少年由新北地方法院少年法庭審理，其餘5人交保或請回。

弘仁會與華山幫槍戰火併，從本月10日至20日雙方互開67槍，牽扯出17歲少年「阿翔」疑暗槓水錢的黑吃黑事件；檢警發現雙方毒品、詐騙糾紛不斷，早已結仇。

華山幫在土城的據點當鋪20日被掃射51槍，警方查出弘仁會事前曾縝密計畫，檢警循線查緝，帶回「鯨魚」林姓男子的7名手下，另受華山幫唆使、在林男座車裝ＧＰＳ的45歲潘男也被帶回。

警方調查，華山幫當鋪遭槍擊前一晚，弘仁會派22歲楊男先到蘆洲區取作案用改造衝鋒槍，藏放在弘仁會位在板橋區的宮廟據點倉庫，案發當天凌晨1時許，17歲劉姓少年前往取槍並待命。

劉等候5至6小時後，負責錄影的17歲李姓少年來電指示「行動」，劉再搭車前往犯案，掃射當舖51槍，李在一旁全程錄影。

潘男雖無幫派背景，但警方查出他4月初與華山幫接觸，收錢辦事，在「鯨魚」座車裝追蹤器，讓華山幫分子在19日晚間狙擊「鯨魚」13槍。