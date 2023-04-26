毒品問題真的無解？司法官學院科學實證：治療是有效的

毒品新生人口自2017年逐年降低，仍面臨施用者成癮、復發與再犯問題；法務部司法官學院「犯罪防治研究中心」透過科學實證研究指出，只要對毒品施用者施以合適的治療與處遇，就有機會大幅降低復發與再犯等問題。

法務部長蔡清祥說，反毒是國家發展重要目標，司法官學院以科學解析毒品問題，有助於制定緝毒、戒毒與防毒政策。

司法官學院犯罪防治研究中心自2018至2021年執行「毒品施用行為多元處遇成效評估與比較計畫」，並與台師大中國信託成癮防制暨政策研究中心合作，針對超過8百萬筆數據研究，認為治療優先的毒品防治政策是有用的。

司法官學院說，相較於傳統刑罰或機構性的處遇手段，完成緩起訴附命戒癮治的再犯率是35.6%，比其他處遇方法再犯率低。

此外，相較於純施用海洛因者，毒品混用者的再犯風險都增加2倍，顯示應針對不同施用毒品者進行評估，再依毒品不同特質而有分層、分流處遇的必要。

司法官學院說，針對資料庫中8萬筆單純的毒品施用者分析，發現可將毒品再犯軌跡分為「持續犯」、「緩降型中止犯」、「偶發中止犯」、「飆升型中止犯」、「偶發犯」5種類型，以「飆升型中止犯」最值得關注。

司法官學院說，「飆升型中止犯」又稱「早發性毒品犯罪」，再犯頻率迅速衝高，但約半年犯行又迅速歸零，如能早期監測，有機會降低再犯的人數與比率。

台師大中國信託成癮防制暨政策研究中心李思賢教授說，隨著施用者人格特質、家庭功能、行為型態、醫療需求的不同，有精準評估、分層分流，才能有效解決毒品的再犯問題。