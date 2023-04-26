聽新聞
test
0:00 / 0:00
大安警槓上開花 查緝毒品意外遇嫌攜槍訪友
台北市大安警分局日前偵辦毒品案件，到文山區詹姓男子住處逮人，陳姓男子正要拜訪詹男，看到警察轉身就跑，警方攔截後，發現他攜帶改造巴西金牛座手槍，槓上開花再逮陳男。
警方獲知文山區詹男疑似非法持有毒品，連日蒐證、掌握詹嫌作息及落腳處，隨即到詹嫌住處搜索，當場查獲犯嫌詹男、張男、周女、盧男等人持有海洛因、安非他命等毒品，詹嫌及張嫌另案遭通緝。
警方搜索時，陳姓男子拜訪詹男正要進屋，看見警方轉身就跑，員警隨即追捕，逃逸過程中陳嫌分別將槍枝及隨身包包丟棄景美運動公園，員警壓制陳嫌後，帶他前往公園花圃尋獲改造巴西金牛座手槍1把，陳嫌丟棄隨身包內發現彈夾1個（內含子彈10顆）。全案依槍砲、毒品等罪嫌，將陳、詹等人移送台北地檢署偵辦。
近日雙北地區連續發生黑道幫派槍擊案件，台北市警察局規劃「靖城專案｣，針對黑道幫派、犯罪集團組織及成員相關據點全面打擊。
警察局長張榮興表示，日前雙北市區連續發生槍擊案件，槍手雖自行投案，但幕後不法分子無視社會治安，因此針對幫派及其「堂口」、「依附寄生行業」，台北市動員各單位警力，執行為期11天「靖城專案｣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言