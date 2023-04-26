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大安警槓上開花 查緝毒品意外遇嫌攜槍訪友

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市大安警分局日前偵辦毒品案件，到文山區詹姓男子住處逮人，陳姓男子正要拜訪詹男，看到警察轉身就跑，警方攔截後，發現他攜帶改造巴西金牛座手槍，槓上開花再逮陳男。

警方獲知文山區詹男疑似非法持有毒品，連日蒐證、掌握詹嫌作息及落腳處，隨即到詹嫌住處搜索，當場查獲犯嫌詹男、張男、周女、盧男等人持有海洛因、安非他命等毒品，詹嫌及張嫌另案遭通緝。

警方搜索時，陳姓男子拜訪詹男正要進屋，看見警方轉身就跑，員警隨即追捕，逃逸過程中陳嫌分別將槍枝及隨身包包丟棄景美運動公園，員警壓制陳嫌後，帶他前往公園花圃尋獲改造巴西金牛座手槍1把，陳嫌丟棄隨身包內發現彈夾1個（內含子彈10顆）。全案依槍砲、毒品等罪嫌，將陳、詹等人移送台北地檢署偵辦。

近日雙北地區連續發生黑道幫派槍擊案件，台北市警察局規劃「靖城專案｣，針對黑道幫派、犯罪集團組織及成員相關據點全面打擊。

警察局長張榮興表示，日前雙北市區連續發生槍擊案件，槍手雖自行投案，但幕後不法分子無視社會治安，因此針對幫派及其「堂口」、「依附寄生行業」，台北市動員各單位警力，執行為期11天「靖城專案｣。

台北市警方查緝毒品，意外遇到陳姓男子攜槍訪友，順勢逮人再查獲1槍。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方查緝毒品，意外遇到陳姓男子攜槍訪友，順勢逮人再查獲1槍。記者廖炳棋/翻攝

毒品 北市 幫派

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