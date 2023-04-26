警察負擔軍事任務 各界憂職司待遇不同
「內政部沒有配套就要將警察準軍事化，犧牲警察與民眾權益！」國民黨文傳會副主委林家興26日於記者會表示，內政部近日要擴編「保二總隊」，將警察轉換為準軍事單位，是為了彌補兩岸與國防政策的錯誤。前警政署督察室主任周威廷直言，軍事訓練比警察訓練複雜，不應將警方半吊子訓練後就上戰場，犧牲警察權益。
武裝警察犧牲權益
林家興說，近日警政署要將保二總隊擴編，並進行投擲手榴彈、機槍與城鎮戰的訓練，但警察與軍人不論在任務、待遇與撫卹等規定都不同，各司其職，他批評政府為了擴權而引起社會不安，保二總隊形同「保綠總隊」，內政部沒有法源依據與任何配套措施，就要將警察準軍事化，恐犧牲基層員警權益。
周威廷指出，警察過去不用接受戰術訓練，如今接受軍隊訓練就是要面對解放軍，但因為台海兵凶戰危，沒有人願意從軍，政府就把腦筋動到警方，但軍隊的受訓有坦克車、飛彈等武器操作，比警察還要複雜，若未來真的要打城鎮戰，面對有迫擊砲、裝備複雜的解放軍，不只犧牲警察，也無法維持戰時治安。
基層警力短缺未解
另外，周威廷直言，警察與軍隊的開槍方式不同，警察開槍前要先警告，還不能打致命部位，若以後接受軍事訓練，民眾也無法心安，且戰時秩序混亂，更需要警察進行維安，若警察被分配去打仗，本就短缺的基層警力只會壓力更大，也很難預防戰亂時的搶劫、囤積物資。
台北市議員楊植斗說，年輕人現在都去當黑道、詐騙集團，警察卻連加班費都只能報一定上限，內政部沒有先解決警力短缺、詐騙犯罪上升等問題，卻急著要將警察軍事化，令人擔心；而且保二擴編並非新招警力，而是從各縣市抽調後訓練，只會讓地方警力更加缺乏，治安更難維持。
兵源短缺不該找警察
因此藍營呼籲蔡政府停止沒有配套的擴編與軍事化訓練保二總隊。國民黨質疑，林右昌說沒有要軍事化訓練警察是說謊，應該道歉；而民進黨政府錯誤兩岸與國防政策，導致兵凶戰危卻又缺乏兵源，不應犧牲警察權益。林家興則說，依據《日內瓦公約》，軍隊不能對警察開槍，不宜貿然將警察軍事化。
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