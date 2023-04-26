台南開車紅燈超越停止線 警盤查意外起獲毒品咖啡包

21歲盧姓男子昨天凌晨1點多駕車搭載20歲吳姓男友人，行經台南市中西區府前路停等紅燈時超越停止線，為巡邏員警發現攔下盤檢，共查獲毒品咖啡包22包、總重為56.43公克，盧、吳兩毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應， 警詢後依毒品罪嫌法辦。

台南市警二分局南門所警員，昨天1點35分執行巡邏，行經府前路與開山路口，發現1輛轎車因停等紅燈時超越停止線，為員警上前攔下盤檢。

駕駛盧姓男子及附載吳姓男友人一開車門，車內明顯飄出毒品異味，兩人以車內異味是因甫吃完燒肉碳烤味意圖來矇騙，但兩人在員警盤問當中神情緊張，為有豐富緝毒經驗員警秒打臉。