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台南開車紅燈超越停止線 警盤查意外起獲毒品咖啡包

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

21歲盧姓男子昨天凌晨1點多駕車搭載20歲吳姓男友人，行經台南市中西區府前路停等紅燈時超越停止線，為巡邏員警發現攔下盤檢，共查獲毒品咖啡包22包、總重為56.43公克，盧、吳兩毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應， 警詢後依毒品罪嫌法辦。

台南市警二分局南門所警員，昨天1點35分執行巡邏，行經府前路與開山路口，發現1輛轎車因停等紅燈時超越停止線，為員警上前攔下盤檢。

駕駛盧姓男子及附載吳姓男友人一開車門，車內明顯飄出毒品異味，兩人以車內異味是因甫吃完燒肉碳烤味意圖來矇騙，但兩人在員警盤問當中神情緊張，為有豐富緝毒經驗員警秒打臉。

警方說，員警先於副駕駛座下發現吳持有吸食毒品用K盤1個，後續又在盧隨身背包內發現第二、三毒品咖啡包22包、總重為56.43公克，經將盧、吳兩嫌帶回實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，據了解，2人承認吸食毒品，警詢後將兩人依涉及毒品危害防制條例罪嫌法辦，並將持續向上溯源追查毒品來源。

台南市警二分局警員攔查違停駕轎車，查扣毒品咖非包法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局警員攔查違停駕轎車，查扣毒品咖非包法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 咖啡 台南

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