高雄籍遠洋漁船外籍漁工亮刀鬧罷工 台灣船長新加坡緊急靠岸

一艘高雄籍的遠洋漁船在西印度洋作業時，船上兩派外籍漁工發生口角進而引發衝突，其中1名漁工甚至亮刀命令其他人罷工，台籍船長勸架時，也覺得人身安全受威脅，最後漁工罷工，船長只能把船開到新加坡，讓其中17名漁工搭飛機回菲律賓。

高雄區漁會在4月11日下午5時許，接獲船東通報，指該公司一艘遠洋漁船在西印度洋作業時，台灣時間4月10日用晚餐時，2名外籍漁工因為伙食分量起口角，其中1名漁工拿刀脅迫所有人罷工，船公司為求安全，只能請船長放棄作業，幸好後來2名爭執的船員情緒恢復平穩，船上的人員28人均安全。

據了解，這艘遠洋漁船從110年10月出海，到西印度洋的塞席爾捕抓鮪魚，船長、大副是台灣籍，外籍船員26人，出海一年半，到今年4月的時候，外籍漁工罷工，船長無可奈何只好在新加坡靠岸，其中17名外籍漁工搭飛機返回菲律賓，另外9名外籍漁工還有意願要工作，就跟船長與大副一起搭船回到台灣。

船長經過外籍漁工亮刀事件後，身心俱疲，向船公司的董事長請辭。船長說，這次出港的漁工素質差，常常吵架、拿刀子，無法管教，他這次出港一年半，頭髮白了三分之二。

船長表示，當了30幾年的船長，第一次遇到船員罷工，覺得心痛、灰心，船上外籍漁工總共有26位，分為兩派人馬，因為伙食分量起口角，一言不合還亮刀，他身為船長不得不出面勸架，實在很無奈。

船東說，外籍船員亮刀罷工，威脅船長把船開回去，船長不回去怕被殺，開回去損失龐大，這次事件導致漁船提早半年回台，損失將近200萬元，還要幫外籍船員出機票錢讓他們搭飛機回國，請政府要同情漁民、支持漁業。